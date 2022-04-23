Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, DİTİB Yunus Emre Camii’nde teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’nın Strasburg şehrinde bulunan DİTİB Yunus Emre Camii’nde teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fransa’nın Strasbourg şehrinde iftar programının ardından DİTİB Yunus Emre Camii’nde teravih namazı kıldırdı. Namaz sonrası yaptığı konuşmada gurbetçi vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu ayda yapılan ibadetlerin öneminden bahsetti.

Başkan Erbaş, Ramazan ayının insanlar için büyük bir nimet olduğunu belirterek, “Rabbimiz rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden hakkıyla istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Ramazan ayında tutulan oruç, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ifadesi ile sevabını ancak Allah-u Teala’nın verdiği çok önemli bir ibadettir” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indiğini hatırlatan Başkan Erbaş, “Cenab-ı Hak, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu bize öğretiyor. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi hep ibadetle geçirmek, dua ile geçirmek, istiğfar ile geçirmek bir kulun ömründe yapabileceği en güzel amellerdir, en güzel ibadetlerdir” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Ramazan fuarını gezdi

Teravih namazı sonrası Başkan Erbaş, Strazburg DİTİB yerleşkesi içerisinde kurulan Ramazan fuarındaki stantları gezdi. Erbaş, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye’den selam getirdiğini, buradakilerin selamını da Türkiye’ye götüreceğini söyledi. Ramazan ayının bereketli geçtiğini ifade eden Erbaş, “Ramazan ayının rahmetinden istifade ettik, mağfiretinden istifade ettik ve şimdi son 10 gününe girmiş olduk. Rabbim hepimizi ebedi azaptan kurtulanlardan eylesin inşallah. Bu ne güzel birlik, beraberlik ve kaynaşmadır. Gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle hep birlikte buradayız ve aynı havayı teneffüs ediyoruz. Bu manzaranın güzelliği hakikaten bizi çok memnun etti” dedi.

Erbaş, “Allah-u Teala hepimizi bu Ramazan günlerinden nasipdar eylesin ve Kadir gecesine hepimizi sağlık, afiyet içerisinde ulaştırsın. İbadetlerimizi makbul eylesin. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Rabbimiz, en güzel şekilde vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, ezan, bayrak sevgisiyle yaşamayı hepimize nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Fuar alanında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erbaş, burada bir süre oturarak vatandaşlarla sohbet etti.