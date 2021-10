Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Dini istismar eden yapılarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız”

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi’nde akademisyenlere konferans veren Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü, gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde akademisyenlere konferans verdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta yaptığı konuşmada, Maveraünnehir ve Fergana Vadisi’nin İslam medeniyetindeki yerini ve bu topraklarda yetişen alimleri hatırlatarak, “Nice alimler ve gönül erlerinin bu toprakların insanlığa hediyesi olduğunu dile getirmekten her zaman mutlu oluyoruz. Manas Üniversitemizin Rektörü’nden hocalarına herkesin geçmişte ne büyük selefleri olduğunu söylemiş olmamız gerekiyor. O seleflerin halefi olmak, onların varisi olmak başlı başına bir bahtiyarlıktır bir zenginliktir. İslam’ı bu topraklardan her kıtaya bu alimlerimiz tanıttılar” dedi.

Biruni, İbn-i Sina gibi çok farklı alanlarda uzmanlık hüviyeti taşıyan büyük alimlerin bu topraklarda yetiştiğini dile getiren Erbaş, “Bu coğrafyanın birikimini gün yüzüne çıkarmak, insanlığa çok şey kazandıracaktır. Belki de dünyanın hazinesinin bulunduğu yer. Hangi açıdan kültür, ilim, hikmet, irfan açısından dünyanın en zengin bölgesindeyiz. Dolayısıyla bu zenginliğin mutlaka ortaya çıkarılması ve daha fazla insanın istifadesine sunulması önemli” diye konuştu.

Başkan Erbaş, geçmişte önemli eserler bırakmış alimlerin dünyaya kazandırdığı ufku bugüne taşımanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Bu modern dönemle beraber dünyanın yaşadığı bir değişim var. Bu değişimi görüyoruz. Bu değişime ayak uydurmamız lazım ama geçmişimizden kopmadan ayak uydurmamız lazım. Çizgimizi bozmadan, çizgimizden, kişiliğimizden taviz vermeden bu değişimi nasıl devam ettireceğiz bunun gayreti içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının yurtiçi ve yurtdışında yürütmüş olduğu faaliyetlere de değindi.

“Mezhep kavgalarına hiçbir zaman fırsat vermemeliyiz”

Günümüzde insanlığın yaşadığı sorunlara işaret eden Başkan Erbaş, “Bugün insanlığın küresel sorunları var. İslam toplumlarının kronik sorunları var. Geçmişimizdeki bu büyük alimlerin mirasçıları, varisleri olarak insanlığın yaşadığı küresel sorunları ortadan kaldırmak için ne gibi katkıda bulunabiliriz? İslam toplumlarının kronik sorunları var, çözümü için nasıl katkıda bulunabiliriz? Bunun gayreti içerisinde olmalıyız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, mezhep, meşrep kavgalarına karşı dikkatli olunmasının altını çizerek, “Bugün özellikle şer odaklarının en fazla tahrik etmek etmekte oldukları yerler, işte bu mezhep kavgaları, etnik kavgalar. Kendi ülkemizde yaşadığımız sıkıntıları biliyoruz. Etnik noktada bazı şer odaklarının neler yaptıkları, 30-35 senedir gözümüzün önünde olan şeyler. Bunlara hiçbir zaman fırsat vermemeliyiz” uyarısında bulundu.

“Dini istismar eden yapılarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız”

Din istismarının da ortaya çıkardığı tehlikeye dikkat çeken Erbaş, “Dini istismar eden terör örgütleri var. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 2018 yılının başından itibaren din istismarı ile mücadele çalışmaları başlattık. Ülkemizin her ilinde her ilçesinde heyetler olarak seminerler, konferanslar verdik ve kitaplar bastırdık, kitapçılar yayınladık. Bu dini istismar eden bazı yapıların nasıl terör örgütüne dönüştüğü de gözümüzün önünde. Bunlarla hep birlikte mücadele etmek zorundayız. İslam’ı doğru anlamada yaşanan bazı sorunlar var. İlmin merkezi olan üniversitelerimizde, ilahiyat fakültelerimizde bu sorunları ortadan kaldırmaya yönelik neler yapmalıyız. Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte hocalarımızla bunu başaracağız. Bunlar aşılamayacak sıkıntılar değil, tarihin her döneminde bakıyoruz çok büyük buhranlar yaşanmış bunalımlar yaşanmış devletler yıkılmış yerine başka devletler gelmiş bunları geçmişimize baktığımız zaman görüyoruz. Dolayısıyla o gün olmuş bugün de oluyor ama oluyor diye bizim bir kenarda durup seyretmeniz doğru olmaz. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya destek olmak için varız biz. Yaratılış gayemiz bu. Dinimizi istismar ederek menfaat sağlamaya çalışan yapılarla, gruplarla sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Onlar önü alınmadığı zaman terör örgütü oluyorlar, onlara da fırsat vermeyelim” dedi.

İslam dünyasında aşırı uçların varlığına işaret eden Başkan Erbaş, “Onların bir şekilde İslam’ın mutedil din anlayışına çekilmesi gerekiyor. Bu da bizim en önemli vazifelerimizden birisi. Bizim gençlerimizi, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren İslam’ın itidal tavsiyesiyle eğitmemiz gerekiyor. Bizim inancımızda aşırılıklar, yani ifrat ve tefrit her zaman reddedilmiştir” diye konuştu.

Konferansa, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgız KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin ve Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk ve akademisyenler katıldı.