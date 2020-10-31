Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, deprem bölgesinde

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle İzmir’e gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle İzmir’e gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, arama kurtarma çalışmaların devam ettiği yıkılan binaların olduğu bölgeleri ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın bölgede kurmuş olduğu 10 bin kişilik sıcak yemek kapasitesi bulunan mobil mutfağı da ziyaret eden Başkan Erbaş, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Erbaş, daha sonra Hacılarkırı Mezarlığı’nda depremde hayatlarını kaybeden bir anne ve iki evladının cenaze namazlarını kıldırdı.

Diş hekimi Burcu Yüksel ile çocukları Ege Ilgaz ve Dila için helallik isteyen Başkan Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diledi.

Cenaze namazını kılınmasının ardından anne ve iki evladı toprağa verildi.

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altında olan yaralı depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erbaş, daha sonra İzmir Acil Çağrı Merkezi’nde kurulan “Kriz Merkezi”ni ziyaret etti.