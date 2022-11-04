Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde daim tutacak şeyleri yapmak için gayret etmeliyiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde (doğru yolda) daim tutacak şeyleri yapmak için gayret etmeliyiz. İşte biz o zaman vazifemizi en güzel bir şekilde yapmış oluruz" dedi.

4. İlçe Müftüleri Kongresi için Kızılcahamam’da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kızılcahamam Merkez Aşağı Camii’nde kıldırdığı sabah namazının ardından yaptığı konuşmada yerde ve gökte yaratılanların hepsinin sürekli Allah’ı zikrettiğini ifade etti. Allah’ın isimlerini zikretmenin nafile ibadet olduğuna işaret eden Erbaş, Hazreti Muhammed’in “Zikrin en faziletlisi ‘La ilahe illallah’’ sözünü hatırlattı.

“Gençlerimizi doğru yolda tutmak için gayret etmeliyiz”

Erbaş, çocukların ve gençlerin çok değerli olduğuna dikkati çekerek, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi sırat-ı müstakimde (doğru yolda) daim tutacak şeyleri yapmak için gayret etmeliyiz. İşte biz o zaman vazifemizi en güzel bir şekilde yapmış oluruz. ‘La ilahe illallah’ sözünün gereğini yerine getirmiş oluruz” diye konuştu.