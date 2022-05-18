Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Barreh’i kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Moumin Hassan Barreh ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Moumin Hassan Barreh ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye’nin Cibuti ile ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, diğer alanlarda yürütülen iyi ilişkileri diyanet alanında da geliştirmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Başkan Erbaş, geçtiğimiz yıllarda Cibuti’de 2. Abdülhamid Han Camii ve Külliyesinin açılışını yaptıklarını hatırlatarak, bu caminin açılışının da iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağladığını söyledi.

Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Moumin Hassan Barreh ise kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.

Kabulde Cibuti Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi ile Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.