banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
Kiev’de güvenlik önlemleri azaltılıyor
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
ABD’de Ramazan Bayramı coşkusu
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Galatasaray’da seçim tarihi açıklandı
Bodrum’da sahiller boş kaldı
Bodrum’da sahiller boş kaldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ”Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım. Tatil gibi kullanmamak lazım” dedi.

Genel 02.05.2022, 14:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ”Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım. Tatil gibi kullanmamak lazım” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının son iftarında Diyanet TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan “İftarı Beklerken” programına konuk oldu. Süleymaniye Camii’nin bahçesinde yayınlanan programda sunucu Necip Karakaya’nın sorularını cevaplandıran Erbaş, Ramazan’da yapılan ibadetler, Ramazan ayı boyunca yürütülen irşat faaliyetleri, Türkiye Diyanet Vakfı’nın hizmetleri ve Ramazan Bayramı’na dair değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, İslam aleminin ve milletin Ramazan’ını ve bayramını tebrik ederek, bugün hem bayrama ulaşmanın sevincini ve heyecanını hem de Ramazan ayının bitmesinin hüznünü yaşadıklarını söyledi. Ramazan ayının aynı zamanda bir disiplin eğitimi olduğunu ifade eden Erbaş, “İftar sofrasında oturduğunuz zaman o bir dakikayı beklemek zorundasınız. Burada disiplini öğretiyor, sahur da aynı şekilde. Namaz vakitleri de esasında bize bunu öğretiyor. Bu vakitlere uymak da insanı disipline ediyor. İbadetlerin hangi tarafından alıp onu tahlil etmeye çalışsak mutlaka bir hikmet görüyoruz. İbadetlerin hikmeti saymakla bitmez” diye konuştu.

“Bayram gazetemizin üçüncü sayısını çıkardık”

Erbaş, Diyanet Bayram Gazetesi’nin üçüncü sayısının okuyucularıyla buluştuğunu belirterek, “Geçen yıl Ramazan ayında birinci sayısını çıkarmıştık ve sonra Kurban Bayramı’nda ikinci sayısını, bu sene yine Ramazan Bayramı’nda üçüncüsünü çıkardık. Diyanet İşleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Hızlı çalışıyorlar, seçici davranıyorlar ve seçkin isimlerden yazılar ve söyleşiler alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Bayramları tatil gibi kullanmamak lazım”

Erbaş, bayramların öneminden bahsederek, “Bayramlar ibadet ve sevinç günleridir. İmkanı olanlar sıla-i rahim için memleketlerine giderler. Bu bayram günlerini fırsat bilip görüşmeleri, ziyaretleri sıklaştırmak lazım. Tatil gibi kullanmamak lazım” şeklinde konuştu.

“Yurt dışında 10 binin üzerinde gönüllü elçimiz var”

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetleri anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

“Yurt dışında şu ana kadar 250 bin kadar öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı destek oldu. Şu an Türkiye Diyanet Vakfımız bünyesinde 60 kadar öğrenci yurdumuz var. Şimdi biz Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarını öğrencilerimiz için ikinci bir fakülte olarak değerlendirmeye gayret ediyoruz. Diyoruz ki bir otel odası gibi gelip, orada kalıp, okuluna devam edip, okulunu bitirip gitmesin. Yurt, burs, kurs yani bu üçünü birden öğrencilerimiz alıyorlar. 4 yıllık programlar yapıyoruz. Nasıl ki fakülteyi 4 yıl içerisinde bitiriyorsa o programı da bitirmek zorunda. Yurt dışından 10 binin üzerinde öğrencimiz var. Bunlar misafir öğrenci ve bizim gönüllü elçilerimiz. Burada tahsilini tamamlayıp yurt dışına gittikleri zaman ülkelerinde ülkemizin gönüllü elçiliğini yapıyorlar. Bu muhteşem bir projedir” değerlendirmesinde bulundu.

“UİP mezunlarını ülkelerinde imam yapıyoruz”

Erbaş, Uluslararası İlahiyat Projesi’ne (UİP) de değinerek, “Şu ana kadar 700 mezun verdik ve 700 de talebemiz var. Almanya’da, Fransa’da, Belçika’da, Hollanda’da, İsviçre’de, Avusturalya, İngiltere ve Amerika’da doğmuş büyümüş, liseyi bitirmiş gençleri getiriyoruz, Türkiye’de onlara ilahiyat fakültesi okutuyoruz ve sonra ülkelerine gönderip orada resmi imam olarak görev veriyoruz ve çok faydalı oluyorlar. Onlar sadece mihrapta imamlık yapmıyorlar, aynı zamanda irşad ve eğitim faaliyetlerinde bulunuyorlar” diye konuştu.

Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı’nın bu yıl Ramazan ayı içerisinde yurt içinde ve yurt dışında 100 milyona yakın ihtiyaç sahibine Ramazan paketi dağıttığını da söyledi.

“Yollarda olanlar acele etmesinler, kurallara dikkat etsinler”

Erbaş, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Müslüman aileler olarak bayramlarda birliğimizi beraberliğimizi daha da yoğunlaştırmaya, daha da sıkı hale getirmeye çalışalım. Bayramları ıstıraba dönüştürmemek lazım. Özellikle cuma gününden itibaren memleketlerine ya da başka yerlerde bayramı geçirmek için gidenler oldu ve hala gidenler de var. Aman dikkat etsinler, özellikle yollarda olanlar acele etmesinler, aşırı hız yapmasınlar. Kurallara dikkat etsinler ki kurallara riayet etmek önemlidir. Dönüşte de çok dikkat etmek lazım. Geç kalıp da hızlı gideyim noktasında olmasın kardeşlerimiz. Vaktinde çıksınlar, yavaş yavaş bu yolculuklarını bitirsinler.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur