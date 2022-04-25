banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu
DEVA Partisi’nde şok istifa!
DEVA Partisi’nde şok istifa!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Çin'in başkenti Pekin'de market kuyrukları oluştu!
Piyasalar haftaya nasıl başladı?
Piyasalar haftaya nasıl başladı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel’deki Türk STK’lar ile iftar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belçika Brüksel’de iftar yemeğinde Belçika’da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Genel 25.04.2022, 09:48
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Brüksel’deki Türk STK’lar ile iftar yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Belçika Brüksel’de iftar yemeğinde Belçika’da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

Ramazan ayı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Fransa ve Almanya’ya giden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın üçüncü durağı Belçika oldu. Başkan Erbaş, iftar programında Belçika’da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi.

İftar programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ibadetlerin birçoğunun Ramazan ayında müjdelendiğini belirterek, “Oruçlarımız, namazlarımız, fitrelerimiz, zekâtlarımız, sadakalarımız ve tüm iyiliklerimizle bu ay, ruhumuzu dirilten ve kulluk bilincimizi güçlendiren bir bereket iklimidir” dedi.

Başkan Erbaş, Ramazan ayının, bir irfan mektebi olduğunu ve insanların beşeri ihtiyaçlarından sosyal ilişkilerine kadar her şeyi yüce Allah’a kulluk ve sorumluluk ekseninde sürdürme bilinci ve iradesi kazandırdığını söyledi.

“Kur’an-ı Kerim en temel hayat rehberidir”

Kur’an-ı Kerimin en temel hayat rehberi olduğunu ifade eden Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Kur’an-ı Kerim, getirdiği hakikatler ve ilkelerle bizleri, en doğru olana yöneltir. Rabbimizle, kendimizle ve çevremizle ilişkilerimizde samimiyete, itidale ve doğruluğa davet eder. İyiliğin, güzelliğin, merhametin, yardımlaşmanın ve bir arada yaşamanın yollarını öğretir. Öyleyse sonlarına yaklaştığımız bu mübarek günleri, Kur’an’ın hayat veren ilkeleriyle buluşmak için bir fırsata dönüştürmeliyiz. Hayra yönelmenin her zamankinden daha faziletli olduğu bu günleri, kendimizle yüzleşmeye, kitabımızla buluşmaya, hayatımızı muhasebe etmeye, hata ve günahlarımızdan arınarak bütün benliğimizle Rabbimize yönelmeye vesile kılmalıyız. Bunu başarabildiğimizde, arzu ettiğimiz dünya ve ahiret huzurunun kapıları ardına kadar açılacaktır. Allah’ın sonsuz rahmeti, bereketi ve mağfireti gönüllerimizi ve hanelerimizi büsbütün kuşatacaktır.”

“İslam’ın ahlak ilkelerine her geçen gün ihtiyaç duyuyoruz”

Başkan Erbaş, bugün dünyadaki insanların çoğunun küresel sorunlar karşısında zor ve çetin günler yaşadığına dikkat çekerek, “Irkı, dili, inancı farklı ancak acısı, ızdırabı ve çilesi aynı olan milyonlarca insan, yoksulluğun, savaşların, işgallerin, zulümlerin girdabında hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Meselenin daha acı tarafı ise bütün bunlara, adaleti ve merhameti unutan insanların doymak bilmeyen hırsı, tamahkârlığı ve bencilliğinin sebep olmasıdır. İslam’ın hayat tasavvuruna, adalet anlayışına ve ahlak ilkelerine duyduğumuz ihtiyaç, her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir.” ifadelerini kullandı.

Müslümanların yaşantılarının insanlara örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Hem Rabbimize hem de bütün insanlara karşı sorumluluğumuzdur. Zira insanlar, bizim yaşantımıza, tutum ve davranışlarımıza bakarak İslam hakkında kanaat sahibi olmaktadır. Dolayısıyla insanlığa umut ve huzur vadeden bir inancın temsilcileri olduğumuzu asla aklımızdan çıkarmamalıyız” diye konuştu.

Başkan Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir insanın kalbinin İslam’a ısınmasına ve hidayetine vesile olmak, bizim için bu dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Fakat temsil noktasındaki zafiyetimiz sebebiyle bir insanın İslam’ın hayat veren ikliminden uzaklaşmasının da bizim için en büyük vebal olacağını unutmamalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ve Brüksel Din Hizmetleri Müşaviri Abdullah Gümüşsoy da katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Belçika programı kapsamında ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’u da ziyaret etti.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
16°
açık