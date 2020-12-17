banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bizler, yedi kıtaya ilim ve hikmet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz”

İmam Maturîdî Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Gelecek Planları” konulu uluslararası toplantıya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizler, yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.

Genel 17.12.2020, 15:10
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bizler, yedi kıtaya ilim ve hikmet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz”

İmam Maturîdî Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Gelecek Planları” konulu uluslararası toplantıya katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bizler, yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İmam Maturîdî Araştırma Merkezi’nin düzenlediği “Gelecek Planları” konulu uluslararası toplantıya katıldı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Erbaş, İmam Maturîdî Araştırma Merkezi’nin uluslararası ilk etkinliğine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretinde Âlî Mecliste yaptığı konuşmadaki “Kalpleri bir olanlar için mesafelerin hiçbir anlamı yoktur. Bizim inancımızda kardeşlik en kıymetli hazinedir. Kardeş ülke Özbekistan’ın 1991 tarihinde bağımsızlığını tekrar kazanması Türk milleti için de büyük bir gurur kaynağı olmuştur. 1996 yılında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması günümüzde de değerini ve anlamını koruyor” sözlerinin önemine vurgu yaptı.

“İslam, insanlığın huzur, hukuk ve güzel ahlak çizgisini ifade etmektedir”

İslam’ın insanlığın huzur, hukuk ve güzel ahlak çizgisini ifade ettiğini kaydeden Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde Hz. Muhammed’in izinde yürüyen Müslümanların Endülüs’ten Fergana vadisine, peygamberlerin mirası üzerine yükselen ve hikmete dayalı köklü bir ilim geleneği ve büyük medeniyetler kurup insanlığın ufkunu aydınlattıklarını belirtti. Maveraünnehir havzasının İslam medeniyetinin güzide merkezlerinden biri olduğuna işaret eden Erbaş, şunları söyledi:

“Maveraünnehir havzası, tam anlamıyla bir ilim, irfan ve hikmet merkezidir. Nitekim Bîruni, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Uluğbey gibi dünyayı aydınlatan bilim adamları bu topraklarda yetişmiştir. İmam-ı Buhari, İmam-ı Maturîdi, İmam-ı Tirmîzi, Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Bahauddin Nakşibendi ve daha nice âlimler ve gönül erleri bu toprakların insanlığa armağanıdır. Yüzyıllar sonrasına yön verecek eserler telif eden bu alimlerimiz, İslam’ın huzur, hikmet ve esenlik iklimini bütün dünyaya taşımışlardır. Bizler, aynı inancın ve dilin, ortak tarihin ve kültürün mensupları olarak Maveraünnehir havzasından yedi kıtaya ilim, hikmet ve muhabbet taşıyan bir medeniyetin temsilcileriyiz.”

Taşkent Uluslararası İslam Akademisi bünyesinde faaliyete başlayan İmam-ı Maturîdi Uluslararası İlmi Tedkikat Merkezi’nin çalışmalarını da değerlendiren Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kanaatimce bu ilmi merkezin önemli bir görevi de ilim ve irfan geleneğimizden alacağı güç ve motivasyonla İslam dünyasının kendi iç meselelerini kendi dinamikleriyle çözmenin yollarını aramak olmalıdır. Hatta bütün dünyanın meselelerini sahiplenerek özellikle son asırlarda ortaya çıkan bireysel ve sosyal bunalımlar, insanlığı tehdit eden inanç ve ahlak krizleri, umutsuzluk ve sosyal sorunlar konusunda da çözüm odaklı ve kuşatıcı çalışmalar yapmalıdır.”

Erbaş, insanlığın temel meselelerini çözme noktasında güven ve umut veren bir düşüncenin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Kuşkusuz bu da ancak ilim, irfan ve hikmeti önceleyen bir yaklaşımla mümkündür. Ve bu topraklar, bunu yapabilecek birikim ve anlayışa sahiptir” dedi.

İmam Maturîdî Araştırma Merkezi’nin yapacağı çalışmalarda muvaffakiyetler dileyen Erbaş, “Ehl-i sünnetin kelam akidesini sistemleştiren, Hz. Peygamber ve ashabının yolunda dinin hakikatlerini ve derin hikmetlerini yeryüzüne tanıtan İmam-ı Maturîdi ve diğer bütün âlimlerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11