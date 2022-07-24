Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Ayasofya sevincini, gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle Allah’ım”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümüne ilişkin, “İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle” ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılmasının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 86 yılın ardından paylaşımında, “İlahi, bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle” dedi.

Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“2 yıl önce bugün Ayasofya Camii kıyamlarımız, secdelerimiz, dualarımız ve sevinçlerimizle yeniden dolup taşmıştı. İlahî! Bu sevinci gönüllerimizde ve ülkemizde daim eyle. Bu ulu mabedi mahzun ve milletimizi de burada ibadet etmekten mahrum eyleme Allah’ım”