Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman’da ziyaretlerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman’da çadır kent ve Diyanet İşleri Başkanlığı Deprem Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrası incelemelerde bulunmak üzere bölgede olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş’tan sonra Adıyaman’a geçti. Adıyaman’a gelirken Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Başkan Erbaş, buradaki çadır kentte deprem mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile görüşerek, faaliyetler hakkında bilgi aldı. Erbaş, Adıyaman Üniversitesi kampüsündeki spor kompleksinde kurulan çadır kenti ziyaret ederek, deprem mağduru vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Erbaş, daha sonra çadır kentte kurulan 4-6 yaş Kur’an kursuna geçerek, bir süre çocuklarla sohbet etti.

Deprem koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu

Adıyaman İl Müftülüğüne geçen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından müftülük bahçesinde kurulan Deprem Koordinasyon Merkezinde de incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kahta’da depremzede vatandaşları ziyaret etti

Adıyaman’daki inceleme ve ziyaretler sonrasında Kahta ilçesine geçen Erbaş, ilçe müftülüğüne yaptığı ziyaretinin ardından Din Görevlileri Kur’an Kursu’nda kalan deprem mağduru vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a Ordu Valisi Tuncay Sonel, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları İbrahim Hilmi Karslı, Kadir Dinç ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi de eşlik etti.