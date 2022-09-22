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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır.&

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır."

Genel 22.09.2022, 14:45
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır.&

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "27 Kasım 2022’de yapılacak DHBT sınavının ardından yine Başkanlığımızca Diyanet Akademisi bünyesinde eğitim için sözleşmeli imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi aday alımına yönelik sınav yapılacaktır."

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