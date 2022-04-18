Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edeceğini duyurdu. Erbaş konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı haccında Türkiye’den 37 bin 770 hacı adayı kabul edilecek inşallah. 19 Nisan’da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız.”