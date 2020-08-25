Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Giresun’daki selde en fazla zarar gören Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun’daki selde en fazla zarar gören Dereli ilçesine bugün gelerek incelemelerde bulundu.

Selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezinde dolaşarak esnafa “geçmiş olsun” dileklerini ileten Erbaş, öğle namazını Merkez Camii’nde kıldı. Ardından Diyanet Vakfı’nın yardım çadırlarını gezen ve yardım kolileri dağıtan Erbaş, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Erbaş “Özellikle Dereli’de kayıp olan kardeşlerimiz var. Bir an önce bulunmasını diliyoruz. Rabbimizden niyaz ediyoruz. Vefat eden kardeşlerimiz var Giresun’un çeşitli yerlerinde. Onlara Rabbimden rahmet diliyorum. Tabi çok zarar gördü başta Dereli olmak üzere. Pek çok ilçemiz pek çok beldemiz. Allah kolaylık versin. Zarara uğrayan kardeşlerimizin yardımı için devletimiz burada, bakanlarımız burada. Birlik beraberlik içerisinde inşallah en kısa zamanda bu sıkıntıları devletimiz giderecektir. Bizde Türkiye Diyanet Vakfı olarak getirmiş olduğumuz kolilerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize burada veriyoruz. Kızılayımız burada pek çok yardım teşkilatı sivil toplum kuruluşu burada. İşte bu bizim milletimizin büyüklüğünü gösteriyor. Herhangi bir yerde afat olduğu zaman hemen devletimiz sivil toplum kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz orada milletimizin yardımına koşuyor. Biz de milletimizin yanındayız, buradayız. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi, insanlığı bu tür afetlerden muhafaza buyursun, bir daha göstermesin diyorum” ifadelerini kullandı.

Erbaş, selde zarar gören camiler ile ilgili olarak soru üzerine “Şu anda Dereli’de camilerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Espiye’deki camide ve Yağlıdere’de bir camide sıkıntı var. İnşallah onları da en kısa zamanda gidereceğiz” dedi.