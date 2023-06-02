Diyanet Başkanı Erbaş: “Yaz kurslarımız da bütün camilerimiz dolsun taşsın”

Üsküdar’da restorasyonu tamamlanan Ahmet Çelebi Camii, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla hizmete açıldı.

Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi’nde bulunan ve Osmanlı döneminden kalma Tarihi Ahmet Çelebi Camii’nin restorasyonu tamamlandı. Cami açılışı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen’in katılımlarıyla cami önünde gerçekleştirildi.

“Her cami bir okuldur, bir mekteptir”

Ahmet Çelebi Camii açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Her cami bir okuldur, bir mekteptir. Çünkü ilk örneği Allah resulü Hazreti Muhammed Mustafa efendimiz tarafından Medine-i Münevvere’ye yapılan, yaptırılan mescidi Nebevi’nin içindeki suffedir. Camiyi sadece namaz kılmak açılıp kapatılan yerler olmaktan çıkarmamız lazım. Bu duruma düşürmememiz lazım camilerimizi. İşte hocalarımız burada. Hangi vakitte gelirseniz gelin. Hocam ben Kur’an-ı Kerim öğrenemedim. Kur’an öğrenmek istiyorum. Hemen hocamız hazırdır, size Kur’an öğretmeye. Yaz Kuran koçlarımız açılacak İnşallah. Birkaç hafta sonra yani Temmuz ayının başında açılacak. İstiyoruz ki yaz kurslarımız da bütün camilerimiz dolsun taşsın. Çocuklarınızı gönderin. Biz orada çocuklarımıza ne öğretiyoruz biliyor musunuz? Küçükleri sevmek güzeldir. Büyüklere saygı göstermek güzeldir. Anne babayı sevmek Rabb’imizi sevmek, peygamberimizi sevmek, Kur’an’ı sevmek, komşuluk ilişkileri, komşularımızı sevmeyi üretiyoruz. Bunlara biz değerler eğitimi diyoruz. 200 bine yaklaştı çocuğumuz elhamdülillah. Cenabıhak hayırlı eylesin. Uğurlu eylesin. Camimizin cemaatini, gencini, çocuğunu bol eylesin inşallah” dedi.

“Bu camiyi restore etmek hamdolsun bu döneme nasip oldu”

Açılış programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Türkmen, “Cuma namazını kıldığımız bu ecdad yadigarı eserimiz tam 556 yıllık bir geçmişi var. 1567’de yılında yapılmış. Bu eser büyük Üsküdar yangının da tamamen yanmış, 2 Eylül 1967’de. Tekrar yapılmış, tekrar yanmış. Günümüze kadar gelmiş, aşağı yukarı 250 yıl. Bu camiyi restore etmek hamdolsun bu döneme nasip oldu” diye konuştu.