Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu köyde mahsur kalan diyaliz hastasına ekipler yaklaşık iki saatte ulaşabildi.

Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan İkizce köyünde yaşayan diyaliz hastası Evlide Zoval, rahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine köye 112 ekipleri yönlendirildi. Yoğun kar yağışı nedeni ile sağlık ekiplerini taşıyan ambulans kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri greydere bağladıkları çekme halatı ile ambulans kurtarıldı. Sağlık ekipleri greyderle açılan yoldan ilerleyerek köye ulaştı. Evlide Zoval, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.