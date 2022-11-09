Diyabetli çocuklar ve futbolcular diyabete böyle dikkat çekti

Çorum’da diyabete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla TFF. 2 lig ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü sporcuları ve Çocuk Endokrinoljisi kliniğinde takipli çocuklar dostluk maçında bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi ve Çorum Futbol Kulübü’nce hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde diyabetli çocuk ile gençlerin uygun tedaviyle başarılı bir yaşam sürdürebileceklerinin mesajı verilirken, organizasyonda, diyabetli çocukların da herkes gibi spor yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebileceklerine ve sporla yaşamlarında fark oluşturabileceklerine dikkat çekildi.

Çorum FK Ceosu Abdulhamit Yıldız, kulübün kuruluşundan bugüne kadar bu tür farkındalık ve sosyal sorumluluk projelerinin paydaşlarından birisi olmayı önemsediğini belirterek, “Ve bu sorumluluğa devam edeceğiz. Formamızda ismini taşıdığımız LÖSEV, Kızılay ve Mehmetçik Vakfı gibi kuruluşların her zaman yanındayız. Kulüp olarak her zaman sizin yanınızda olacağız. Annem de diyabet hastası olduğundan bunun nasıl zor olduğunu biliyorum bu benim için de özel bir durum. Sizi burada görmekten mutluyuz” dedi.

Çocuk Endokrinoljisi uzmanı Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ise, sporun sosyal hayatın ayrılmaz bir parçası ve bireye sadece fiziki katkılar değil beraberinde saygı, sevgi, anlayış hoşgörü gibi paylaşım değerlerinin oluşturulmasında da bir aracı olduğunu söyledi.

Özellikle insanları bir heyecan etrafında toplayan en popüler spor dalının futbol olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Kendirci, “Bugün Diyabetli çocuklarla Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak dostluk maçı ile sporun birleştirici gücünü kullanmak toplum arasındaki dayanışma ve birlik ruhunu körüklemek özelikle diyabetli çocuklarımıza ve ailelerine yalnız değilsiniz mesajını vermek ayrıca sporun diyabeti önleyici ve tedavi edici yönünü de vurgulamak için buradayız. Diyabet son dönemlerde çok ciddi bir halk sağlığı durumuna geldi. Amacımız diyabet hakkında farkındalık oluşturarak insanların diyabetin farkına varması” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise, Çorum Futbol Kulübü’ne sosyal sorumluluk çalışmasına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam da, diyabete karşı farkındalığı artırma adına organizasyonun çok önemli olduğunu vurguladı.

Çorum’un bölgenin çok şanslı olduğunu, çocuk endokrinoloğu olarak oldukça geniş bir alana Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci ve ekibinin hizmet verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baykam, “Sadece Çorum ve bölgesinde değil bu konuya dikkat çekmek amacıyla uluslararası alanda da bir çok faaliyette bulunuyorlar. Hedefe yönelik tanı, tedavideki gelişmesi en son bilgilerle yapıyorlar. Buradaki bulunmamızın amacı toplumu bilgilendirmek ve bu alanda yaşanan sorunlara çözüm bulmak. Valiliğimiz ve belediyemize de bu alanda verdikleri büyük destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Sağlıklı bir gelecek hakkımız”, “Gözlerimiz diyabetin üzerinde” yazılı pankartla sahaya çıkan çocuklar ve futbolcular daha sonra birlikte gösteri maçı yaptı. Maçı izlemeye gelen protokol üyeleri ve ailelerde çocuklara tezahürat yaparak destek verdiler.

Maçın ardından çocuklar ve futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniverstesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir de katıldı.