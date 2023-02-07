DİTİB’in Türkiye’ye yardım kampanyasında 12 saatte 2,5 milyon euro toplandı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran yıkıcı depremlerden etkilenenlere yardımda bulunmak isteyenler için başlattığı kampanyada 12 saatte 2,5 milyon euro toplandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından, depremden etkilenen için başlatılan "Türkiye Depremi Yardım Kampanyası"na ilgi büyük oldu. DİTİB’den yapılan açıklamada, "Yardım kampanyamız başlayalı 12 saat olmadan bağış miktarı 2 milyon 500 bin euro’ya ulaştı. Gönlü güzel alicenap cemaatimize şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim sizlerden ebeden razı olsun. Yardım kampanyamız devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.