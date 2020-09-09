Diskoları kafe ruhsatıyla açan 40 işletmenin ruhsatı iptal edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kafe ruhsatı ile disko işleten 40 işletmenin ruhsatı iptal edildi.

Korona virüsün(Kovid-19) geçen Mart ayında patlak vermesinin ardından ülke genelinde eğlence mekanları kapatılmıştı. Normalleşme sürecine girilmesiyle kafelerin gerekli tedbirleri alarak açılmasına izin verildi, fakat eğlence mekanları kapalı kalmaya devam etti. Bodrum’daki bazı eğlence mekanları geçen Temmuz ayında Bodrum Belediyesi’nden aldıkları kafe ruhsatlarıyla kapılarını bir bir açmaya başladı. İlçenin farklı mahallelerinde faaliyet gösteren 40 mekan, kafe ruhsatıyla çalışmasını sürdürdü. Ağustos ayı ortalarına gelindiğinde korona virüs vakaları artınca Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri ilçede sıkı denetimler yaptı. Denetimler sonucu kafe ruhsatı alıp eğlence mekanı gibi çalışan mekanların faaliyetine bir bir son verildi. Ruhsatına uygun olarak kafe gibi çalışan fakat tedbirlere uymayan mekanlara 1, 4 ve 15 gün arasında değişen kapatma cezaları uygulandı.

Edinilen bilgilere göre Bodrum Belediyesi’nin sonradan verdiği kafe ruhsatlarını iptal ettiği bildirildi. Böylece sonradan kafe ruhsatı alan eğlence mekanları kapanmış oldu.