Dışişleri’nden Nepal halkına başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Nepal’in Mugu bölgesinde gerçekleşen otobüs kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını yitirenlerin ailelerine ve dost Nepal halkı ile Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.