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Dışişleri’nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatları anmak için bir paylaşım yaptı.

Genel 24.04.2021, 11:45
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Dışişleri’nden Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatlar için paylaşım

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörü saldırılarında şehit olan diplomatları anmak için bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" denildi.
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