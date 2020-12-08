banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
İran’da merak uyandıran afiş: “Teşekkürler Mossad”
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
COVID-19 aşılarından korkmak yanlış
2040'ta kar yağmayabilir
2040'ta kar yağmayabilir
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!
Görkem Sertaç Göçmen hakkında karar!

Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Genel 08.12.2020, 16:51
2
Dışişlerinde bazı büyükelçiliklerde değişiklik
banner422

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği görevine Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. Ayrıca, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye’nin Tanzanya’daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’a Belgrad Büyükelçiliği, Cihad Erginay’a Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, Ahmet Başar Şen’e Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği, Hatun Demirer’e Türkiye’nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Ahmet Demirok’a da Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.
Yorumlar (0)
13°
açık