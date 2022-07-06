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Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti
Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti
Genel 06.07.2022, 15:59
Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti
İSTANBUL(İHA) Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen 94 yaşında vefat etti.
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.