banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti

Genel 06.07.2022, 15:59
Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti

Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen vefat etti

İSTANBUL(İHA) Dışişleri eski bakanı İlter Türkmen 94 yaşında vefat etti.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merhum Bakanımızın cenazesi 8 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
30°
açık