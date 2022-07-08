Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlter’in eşi Füsun İlter, “Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik, ülkemiz de öyle” dedi.

Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen, geçtiğimiz gün 95 yaşında hayatını kaybetti. İlter için Cuma namazına müteakip Teşvikiye Camiinde tören düzenlendi. Törene, İlter’in eşi Füsun Türkmen ve oğlu Güner Türkmen’in yanı sıra, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı İnan Kıraç, ile İlter’in yakınları katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

“Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik, ülkemiz de öyle”

Eşini kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyleyen Füsun Türkmen, “Söz günü değil, duygu günü. Bizim için çok kıymetli bir varlığı kaybettik, ülkemiz de öyle. Ama herkes çok vefalı, bize destek oluyorlar. Onun için gelen herkese müteşekkiriz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Yaşı çok ileriydi. Muhtelif rahatsızlıklar vardı. İki senedir hep yatıyordu. Yavaş yavaş söndü” dedi.

“Herkes devlet adamı olarak tanıyor. İnsan olarak çok kıymetli bir insandır”

Oğlu Güner Türkmen ise, “Babamı herkes bir devlet adamı, bir büyükelçi olarak tanıyor. İnsan olarak çok kıymetli bir insandır. Baba olarak da tarif edilmez. Sevgi ile uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen’in cenazesi, namazın kılınmasının ardından Zincirlikuyu’daki aile mezarlığına defnedildi.