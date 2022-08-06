Dışişleri Bakanlığı:” İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz. Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Söz konusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.