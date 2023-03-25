Dışişleri Bakanlığı: "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şeki

Dışişleri Bakanlığı: "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."