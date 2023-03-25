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Memleket Partisi Lideri İnce: "(107 eski CHP’li vekilin çağrısı) O çağrıyı bana değil genel başkanlarına yapsınlar"
Dışişleri Bakanlığı: "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şeki
Dışişleri Bakanlığı: "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."
Genel 25.03.2023, 14:18
Dışişleri Bakanlığı: "Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."