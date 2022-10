Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta “hakça paylaşım” vurgusu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası konuşan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu konusunda “hakça paylaşım” vurgusu yaparak, Türkiye olarak her zaman olumlu adımalar atmaya hazır olduklarını söyledi. Çavuşoğlu Katar’daki Dünya Kupası Organizasyonu hakkında ise, “Katar’a 2022 Dünya Kupası’nda elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Sarıyer’deki Müşir Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 8’inci Toplantısı sonrası kamera karşısına geçen Mevlüt Çavuşoğlu ve Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani açıklamalarda bulundu. Toplantıda Ukrayna’daki enerji krizi, Libya ve Ortadoğu’daki gelişmeler gibi önemli konuların ele alındığını söyleyen Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda da net bir mesaj vererek hakça paylaşım istediklerini ve olumlu adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Katar’ın başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

“Bölgesel ve küresel konularda Katar ile görüşlerimiz örtüşüyor”

Toplantıda ele alınan konular hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İkili ticaret hacmimiz hızlı bir şekilde artıyor. Bu senenin ilk 8 ayına baktığımız zaman 1,2 milyar dolar civarındadır. 2 milyar doları aşacağımızı görüyoruz. Geçen sene 1,6 milyar dolar idi. Daha da artması, ekonomik işbirliğimizin daha da güçlenmesi için toplantılarımızı yapacağız. İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel ve küresel konularda kardeş Katar ile görüşlerimiz örtüşüyor. Bu nedenle yakın işbirliğimiz var. Ukrayna küresel enerji krizi, Libya ve Ortadoğu’daki diğer gelişmeleri birlikte ele aldık. Filistin davasını birlikte savunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ukrayna savaşının sona ermesi için çaba sarf ediyoruz”

Çavuşoğlu, bölgesel konulardaki ortak görüş birliğine bir kez daha vurgu yaparak, “Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesi için çaba sarf ediyoruz. Kardeş Katar’ın da bu yönde önemli çabaları oldu. Bunu da takdirle karşılıyoruz. Özellikle savaş nedeniyle ortaya çıkan krizin hafifletilmesi konusunda da Katar’ın çok önemli katkısı var. Libya’nın birlik ve beraberliğinin sağlanması ve kalıcı istikrar ve refaha kavuşması için de birlikte çalışıyoruz. Temennimiz bir an önce yol haritasının belirlenmesi, hukuki bir altyapının oluşturulmasıyla birlikte şeffaf özgür bir seçimin gerçekleştirilmesidir” diye konuştu.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta “hakça paylaşım” vurgusu

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki meselelerle ilgili her zaman olumlu adımlar attıklarını belirten Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta hakça paylaşım diyoruz. Dolayısıyla bu konuda da her zaman olumlu adımlar atmaya hazırız ama karşı tarafın da aynı fikirde olması gerekiyor. Fakat son zamanlarda gördüğümüz eğilim bu yönde değil. Biz her zaman Türkiye’nin ve KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Dünya Kupası’nda Katar’a elimizden gelen desteği vereceğiz”

Bakan Çavuşoğlu, önümüzdeki aylarda Katar’da gerçekleşecek Dünya Kupası için kardeş Katar’a ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyerek, “Katar 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. Başarılar diliyoruz. Bazı maçlara davet de aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Açılışına da İnşallah katılmak isteriz. Katar çok önemli bir sorumluluğu üstlendi ve altyapısı hazır. Biz de bu organizasyonun başarısı için kardeş Katar’a elimizden gelen desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin açıklamaları

Görüşmede Rusya Ukrayna arasındaki krizi ele aldıklarını belirten Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "Türkiye gerçekten çok önemli rol oynamaktadır. Tahıl Koridoru anlaşması konusunda büyük rol oynamıştır. Umarız bu anlaşma devam eder. Katar olarak durumumuz sabittir. Bu savaşın bir an önce sona ermesi için diplomatik yollarla çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ayrıca Suriye konusunda BM temsilcisinin çalışmalarını ve Libya’da ise toprak birliğini desteklediklerini söyledi.

Al Sani, Dünya Kupası ile ilgili ise, "Katar’da düzenlenecek dünya kupası ile ilgili bütün kurumlar arasında başarılı olabilmesi için işbirliği devam etmektedir. 2 aydan daha az bir süre kaldı. Katar 12 yıl önce bunu kazandığında ev sahipliğini en iyi şekilde yapacağını söylemişti ve öyle olacaktır" diye konuştu.