banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Bu kanun çok konuşulur: Mesai saatleri dışında yasak!
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Milli Muharip Uçağımız 2022'de uçuyor
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Azerbaycan Tezkeresi TBMM’de kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:” Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor”

8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

Genel 11.11.2021, 11:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:” Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor”

8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen 8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda konuşan bakan Çavuşoğlu, "Bu başarı hepimizin. Şimdi de dış dünyaya uyum sağlayacak bir şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Biz aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası güçlerimizi artıracağız. "Ata yurdumuz Asya dünya siyasetinde ağırlık merkezi haline geliyor. Bu konjonktürde teşkilatımızın hem önemi hem de sorumluluğu artıyor. Yarın liderlerimiz teşkilatımızın geleceği konusunda çok önemli kararlar alacaklar. İlk olarak bu yıl kardeş Türkmenistan’ın gözlemci olarak katılımıyla aile fotoğrafımızı tamamlıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Aksakallılar Konseyi’nin gözden geçirilmiş yönetmeliğini kabul ediyoruz. Ortak kültürümüzde atanın sözü darda kaldığımızda bize her zaman yol gösterici olmuştur. Aksakallılar yolumuzu aydınlatacaktır. Gözlemcilik ve ortaklık statülerini açık bir şekilde belirliyoruz. Kimliğimizi muhafaza ederek ve teşkilatımızın çekim gücünü hep birlikte daha da artırabileceğiz. ’Türk Dünyası 2040 Yılı Vizyonunu’ yarın kabul edeceğiz. Onursal Başkanımız kıymetli Aksakallımız Nursultan Nazarbayev’in önerisiyle hazırlanan bu belge teşkilatımızın gelecek perspektifini ortaya koyuyor. Nasıl ki köklerimiz ortaksa, geleceğe yönelik vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor" diye konuştu.

istişarelerin genişletilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Vizyon belgesindeki hedefleri hayata geçirmek için dönem başkanlığımızda uygulama belgesi kabul edeceğiz. 5 yıllık yol haritası niteliğindeki bu belgenin 2022’nin ilk çeyreğinde konseyimizin onayına sunulmasını öneriyorum. Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirebilmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar almamız gerekir. 27 Eylül’deki Afganistan konulu toplantımız bu bakımdan önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Azerbaycan zaferi bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın kapılarını da açtı. Kardeş Azerbaycan’ın zafer ve bayrak gününü tekrar kutluyorum. Türk Dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Ekonomilerimizi birbirine bağlayabilmek için taşımacılık ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirmeliyiz. Aksakallımız Sayın Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı gibi önemli görevler üstlenmiş değerli bir ağabeyimiz. Hazar geçişi önemli bir katkı sağlayacak. Bundan azami yarar sağlayabilmek için aramızdaki ticareti daha da serbest hale getirmeliyiz. Bu amaçla tarife dışı önemleri kaldırmalı, ikili ve transit geçiş belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bu amaçla bizlerin özellikle Dışişleri Bakanları olarak çaba sarf etmemiz gerekiyor ve diğer ilgili makamlarımızın çabalarını koordine etmemiz gerekiyor. Kıymetli Aksakalımız Binali Yıldırım’ın tecrübelerinden de faydalanacağız. Müzakereleri son aşamaya gelen Uluslararası Yük Taşımacılığı Anlaşmasını da bir an önce imzalamamız gerekiyor. Zirve temamızı yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı şehirler olarak belirledik. Teşkilatımızın çatısı altında da yeşil kalkınma diplomasisini hızlı bir şekilde başlatmalıyız" dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6