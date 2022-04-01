Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Salı günden bu yana bu müzakerelerle ilgili olumlu adımlar ve açıklamalar iki taraftan da gelmeye başladı. İnşallah hep birlikte bölgemizin barışı ve istikrarı için bu adımı da atacağız. Çabalarımız devam ediyor. S

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Salı günden bu yana bu müzakerelerle ilgili olumlu adımlar ve açıklamalar iki taraftan da gelmeye başladı. İnşallah hep birlikte bölgemizin barışı ve istikrarı için bu adımı da atacağız. Çabalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız dün Zelensky ile konuştu. Bugün Putin ile görüşecek. Önce Dışişleri Bakanlarını, mümkünse daha sonra Cumhurbaşkanlarını bir araya getirerek bir kalıcı ateşkes, arkasından barışa giden yolda atılması gereken adımlar."