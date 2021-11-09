Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre’de Medeniyetler İttifakı Ofisi açılış törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi’nin açılış törenine katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı’nın Cenevre Ofisi açılış töreninde konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında açılış töreninin düzenlenmesinde katkıda bulunan "ONUAT" vakfina, "Bir insanlık" konserini düzenledikleri için teşekkür etti. Çavuşoğlu ayrıca, törende sahne alan sanatçı Tenor Jonas Kaufman ve Piyanist Helmut Deutsha da teşekkür ederek BM Medeneniyetler İttifakı’nın Cenevre Ofisi’nin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "konserin, sanatçı Miquel Barcelo`nun bu tavan heykelinin altında düzenlenmesi oldukça anlamlı. Bu heykelin renkleri, odanın neresinde olduğunuza bağlı olarak farklı görünüyor. farklı bakış açılarına ve arka planlara saygı duymanın önemini vurguluyor." dedi.

Çavuşoğlu, "2008 yılında bu heykelin yerleştirilmesi ve bu odanın adının "İnsan Haklari ve Medeniyetler Ittifakı Odası" olarak değiştirilmesi, ittifakımız için bir dönüm noktası olmuştur. O zamandan beri girişimimizin etkisini artırmak için önemli adımlar attık ve Ittifakımız artık daha güçlü" dedi.

Cenevre Ofisi’nin açılışıyla Medeniyetler İttifakı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Başkanlığını deneyimli bir Türk büyükelçisinin yaptığı bu ofis, ittifakımızın BM insan hakları kurumlarıyla bağlantılarını güçlendirecektir. Eminim hepimiz bu onemli görevde Büyükelçi Namık Erpul’a destek olacağız." dedi.

Çavuşoğlu, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı ve nefret suçlarının artmakta olduğunu söyleyerek, 2008 yılında Cumhur Başkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. Çavuşoğlu, "sermaye, bilgi ve değerler bugün küreselleşiyor ancak nefret korkular ve hoşgörüsüzlükte öyle. Aldığımız önlemleri etkin bir eyleme dönüştürürsek, Medeniyetler İttifakı 21. yüzyılın barış projesi olabilir." dedi.

Hedeflere doğru şimdiden mesafe katedildiğini söyleyen Çavuşoğlu, ancak daha gidecek cok yolun olduğunu ve Medeniyetler İttifakının amaçlarına ulaşabilmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İspanya ve Yüksek temcilci Miguel Moratinos ile İstanbulda bir bölge ofisi açılması konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen Çavuşoğlu, "siyasi ve mali katkılarımıza devam edeceğiz. Herkesi, özellikle de dostluk grubunu aynısını yapmaya çağırıyoruz." diyerek konuşmasını tamamladı.

Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı kapsamında geldiği Cenevre’deki ziyareti kapsamında ayrıca ikili temaslarda da bulunması bekleniyor.