Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’ne yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. İnsan hakları, hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir” dedi.

“Halkımızın özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi’ni ziyaret etti. Patlamanın yaşandığı bölgeye çiçek bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “O gün Bali’ye hareket ederken terör saldırısıyla ilgili bilgiyi sayın Cumhurbaşkanımızla beraber almıştık. Hemen kısa süre içinde yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren ve arkasında olan kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaparak, bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve diğerlerini de gözaltına aldılar. Yargıya intikal etti, elbette hesapları sorulacaktır. Diğer taraftan yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Bizde Dışişleri Bakanlığı olarak gerekli desteği veriyoruz. Bir taraftan terör saldırısını gerçekleştirenlerle ilgili süreç devam ederken, diğer taraftan terörle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti, ama güçlenerek yoluna devam etti. Halkımızın özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bu gün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da göstermek istedik. Ama kısa süre içerisinde arkadaşlarımızın ve belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Yine Bali’den takip ettik. Bayraklarla tüm Beyoğlu’nu donattı arkadaşlarımız. Ayrıca bu gün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar yani Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar. Avrupa’nın farklı ülkelerinden körfez ülkelerine kadar her yerden turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı hedefleri var. Ama hiçbir hedefe ulaşamayacaklarını da gördüler. Tam tersine biz terör örgütlerine Türkiye’den ve komşu ülkelerden temizlemeye devam edeceğiz” dedi.

“İnsan hakları, hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir”

“Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, ”Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi, gerçi içeride de var. PKK, YPG, PYD diyemeyenler bizde de var. Ama yurtdışında da maalesef bunları görüyoruz. Çifte standartı ve ikiyüzlülüğü sergilemeye devam ediyorlar. Sonuçta Türkiye turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. Biraz önce verdiğim örnekler yurtdışından gelen turistlerin özellikle buraya hiç korkmadan geldiğini gösteriyor. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. Ama her zaman insan hakları, hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir. Onlar ne derse desinler, onlar terör örgütlerine desteklemeye devam etsinler, biz onların tepelerine binmeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Türkiye yüzyılı başlamıştır, Türk Baharı başlamıştır, bundan geri adım atmak yoktur. Hedeflere ulaşmak için daha çok çalışacağız, daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet olacağız inşallah” diye konuştu.

“Operasyonlarımız bitmez, teröristleri Suriye’de Irak’ta avlamaya devam ediyoruz”

Terör örgütlerine karşı operasyonların devam edeceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Operasyonlarımız hiçbir zaman bitmez. Operasyonlarımız bitmez, teröristleri Suriye’de Irak’ta avlamaya devam ediyoruz. Özel operasyonlarımızla da gerek istihbaratımızın, jandarmamızın, emniyetimizin, askerimizin operasyonları devam ediyor. Aynı şekilde DEAŞ’e karşı operasyonlarımızı devam ediyor. İçeride ve dışarıda FETÖ’ye karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” şeklinde konuştu.