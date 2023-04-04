Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da iftar programına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’nın Mamak ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Çavuşoğlu, “Türkiye, son 20 yılda çok şükür sadece bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olmuştur” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programı sonrasında bir konuşma yapan Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinerek, “Büyük bir afet yaşadık. Sadece asrın değil tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. İnsanlık tarihinin karşı karşıya kaldığı en büyük afetlerden bir tanesini maalesef ülkemizde yaşadık. Yaralarımızı sarıyoruz ve başından beri vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Depremzedelerin bugüne kadar KYK yurtlarında, devlet misafirhanelerinde ve otellerde misafir edildiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Devlet-millet el birliğiyle inşallah yaralarımızı saracağız. Yeni evlerimizi yapacağız, şehirlerimizi inşa ve ihya edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin, son 20 yılda bölgesel değil küresel bir güç, küresel bir aktör olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, “İstikrarı, ekonomik büyümesi sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın her yerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmamız, aynı şekilde dünyanın her yerinde ülkemizin, milletimizin çıkarlarını en iyi şekilde korumamız, diğer taraftan dünyanın neresinde sorun varsa, neresinde yardıma muhtaç bir ülke toplumu varsa onların yardımına koşmamız ve de dünyanın çarpık sistemine karşı ’Dünya 5’ten büyüktür’, ’Daha adil bir dünya mümkündür’ diyerek, dünyanın ve sistemin bir reforma tabi tutulması konusunda çaba sarf etmemiz, Ukrayna savaşında barış için tek çaba sarf eden liderin Cumhurbaşkanımız Erdoğan olması Türkiye’yi küresel bir güç yapmıştır” dedi.

Çavuşoğlu, "Türk dünyasının da birleşmesi gerekiyordu ve Türk Devletleri Teşkilatını kurumsallaştırdık, çok saygın, çok etkin bir uluslararası teşkilat haline getirdik. Ama bu da yetmez, Türk dünyasının birliğini, gücünü daha da artırmamız gerekiyor bunun için çok çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada”

Bakan Çavuşoğlu, "Son 21 yılda Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye için yaptıkları rakamlarla ortada. Geldiğimiz nokta geçmişe göre iyi olabilir ama yetersiz. Bizim şimdi hedefimiz nedir? Türkiye’nin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı, Türk yüzyılı, Türk Dünyası yüzyılı yapmaktır. Yani ikinci asrımızda artık şahlanma vakti gelmiştir” şeklinde konuştu.

“14 Mayıs seçimlerinde inşallah Türkiye’yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimi işaret eden Bakan Çavuşoğlu, “İnşallah 14 Mayıs seçimlerinden sonra daha güçlü bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz ve Türkiye’nin istikrarını koruyacağız, birliğini koruyacağız. Türkiye’yi eyaletlere bölmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye’yi başkalarının hizmetine sokmaya çalışanlara da izin vermeyeceğiz. Bu milletimiz deprem bölgelerini kimin inşa edeceğini de çok iyi biliyor, Türkiye’yi ikinci asrında dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olarak kimin bunu başarabileceğini de çok iyi biliyor. Herkes konuşacak, ama 14 Mayıs’ta inşallah vatandaşımız, ’Yeter söz milletindir’ diyerek sandıkta gereken cevabı da verecek, Sayın Cumhurbaşkanımızı çok daha güçlü bir şekilde inşallah iktidara tekrar getirecek” dedi.

Dünyada bir güç paylaşımı olduğunu ve her yerde yeni güçler ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu güç paylaşımı olurken Türkiye’nin bu gücün merkezinde olması gerekiyor. O yüzden bizim istikrarımızın devam etmesi gerekiyor. Ülkemizin o muasır medeniyet seviyelerinin üstüne çıkması için de yoğun bir şekilde, güçlü bir şekilde, devlet millet el ele vererek hedeflerimize ulaşacağız. Dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmak, temsil etmek bizim için onurdur, gururdur. Güçlü Türkiye’nin nasıl bir ülke olduğunu, Türk milletinin nasıl bir millet olduğunu herkese itinayla, özenle anlatmaya, gereken cevapları da vermeye devam edeceğiz Allah’ın izniyle” ifadelerine yer verdi.