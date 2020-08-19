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Dışı zehirli, içi lezzetli

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ İLE İNSANLARIN ELLEMEYE DAHİ KORKTUĞU ÇİRKİN BALIK OLARAK BİLİNEN İSKORPİT, LEZZETİNİ BİLENLERİN İSE VAZGEÇİLMEZLERİ ARASINDA YER ALIYOR. DIŞI ZEHİRLİ , İÇİ LEZZETLİ OLAN İSKORPİT AYNI ZAMANDA ŞİFA KAYNAĞI.

Genel 19.08.2020, 09:05
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Dışı zehirli, içi lezzetli

Sırtındaki zehirli iğneleri ve çirkin görüntüsü ile dikkat çeken İskorpit, görüntüsünün aksine lezzeti ile balık restoranlarına gidenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Sırtında zehirli iğnelerinden dolayı temizlenmesi zor olan balığı vatandaşlar daha çok balık restoranlarında tadıyor. Rize’de bir balık restoranında çalışan Barış Oğur, İskorpit’in denizlerin en çirkin en tehlikeli ama aynı zamanda en lezzetli balıkları arasında yer aldığını söyledi. Oğur "Zırhından da anlaşılacağı gibi denizlerin en eski türlerinden biri. Kalın bir derisi var. Görüntüsünün altında mükemmel bir et var. Fosforu çok yüksek bir balık. Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Bizde insanlara tattırmaya çalışıyoruz bunun lezzetini göründüğü gibi bir balık değil çok lezzetli. Genelde referans yolu ile ulaşıyor insanlar. Balığı tadan bir başkasına söylüyor. Tezgahta olsa bu balığı kimse çirkinliğinden dolayı almıyor fakat faydalarını bildikten sonra daha çok rağbet ediyor. Bu mevsimde üç dört ay sürüyor avlanması daha sonra seyrekleşiyor. Oltayla da tutulabilen bir balık fakat dikenleri elinize battığı zaman baya bir canınızı yakabilir. Karnının altında da bir kılçık var. Oda tehlikeli yüksek bir zehir içeriyor. Balıkçılar bağışıklık kazanmış fakat dikkat edilmesi gerekiyor. Denizde kabuklularla besleniyor. Yengeç ve midye gibi sert kabuklu deniz canlılarını rahatlıkla yiyebiliyor” ifadelerini kullandı.

İskorpit balığını bildiği için gittiği balık restoranlarda bu balığı tercih ettiğini belirten Alibey Çelik ise “İskorpit balığını bir çok avcı bilmez. Balığın dış görünüşüne aldanıp çoğu bırakır ama içinde altın olduğunu gıdası bol bir balık olduğunu bilmezler. Ben onu bildiğim için her balık restoranına geldiğim zaman İskorpit balığı varsa onun dışında bir balık tercih etmiyorum. Lezzeti çok farklı ben arkadaşlarıma önerdikten sonra onlarda sürekli bu balığı tüketiyor. Dışı zehirli ama için altın. Bunu herkesin bilmesini isterim" dedi.

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