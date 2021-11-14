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“Diriliş Ertuğrul” hayranı Pakistanlı doktor, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi

“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile Türkiye’ye ilgi duymaya başlayan Pakistanlı bir tıp doktoru, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi.

Genel 14.11.2021, 09:01
“Diriliş Ertuğrul” hayranı Pakistanlı doktor, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi

“Diriliş Ertuğrul” dizisi ile Türkiye’ye ilgi duymaya başlayan Pakistanlı bir tıp doktoru, Türkçe öğrenmek için Çorum’a geldi.

Hitit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (TÖMER) kayıt yaptıran Pakistanlı doktor, Türkçeyi öğrendikten sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girerek, kardiyoloji alanında çalışmayı planlıyor.

Güney Amerika’dan Rusya’ya, ABD’den Pakistan’a kadar dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen Türk dizileri, Türk halkının gündelik yaşam tarzı, kültür ve değerlerinin tanıtılmasına önemli katkı sağlarken, bu ülkelerden Türkiye’ye Türkçe öğrenmek için gelen uluslararası öğrenci sayısının da artmasında önemli rol oynuyor.

Türk yapımı diziler sayesinde Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gelen uluslararası öğrenciler arasında Hitit Üniversitesi TÖMER öğrencilerinden Pakistanlı tıp doktoru İman Baloch da yer alıyor.

Hitit TÖMER’de Türkçe kursuna katılan Baloch, yaptığı açıklamada, Pakistan’da, Tıp Fakültesinde eğitim gördüğü dönemde yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde Türkiye’yi yakından tanıma imkanı bulduğunu söyledi.

İnternetten yaptığı araştırmalar sonrasında, Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi almaya karar verdiğini anlatan Baloch, "Yaptığım araştırmalardan sonra Türkiye’ye iyice güven duymaya başladım. Burada, Türkçeyi öğrendikten sonra TUS sınavına girip kardiyoloji alanında bir süre çalışmayı planlıyorum. Burada alacağım eğitim ve tecrübeyle ülkeme gitmek istiyorum” diye konuştu.

"Türkçeyi, Türk dizilerinden öğrenmeye başladım"

Türkiye’yi ve Çorum’u beklediğinden çok daha sıcak ve sevecen insanların olduğu bir yer olarak bulduğunu dile getiren Baloch, şunları söyledi:

“Pakistan’da Diriliş Ertuğrul dizisini izlerken Türkçeye merakım oluşmuştu. Türkçeyi çok ilginç şekilde izlediğim Türk dizilerinden öğrenmeye başlamıştım. Ardından Türk yemeklerine ve Türk kültürüne yakın ilgi duydum. Gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Pakistan kardeş ülkelerin birbirine yakın kültürleri var. Buraya geldiğim için mutluyum.”

Pakistanlı doktorun kardeşi de Hitit Üniversitesi’nde eğitim görüyor

Dr. Baloch, Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye beraberinde kız kardeşi Bakhtawar Baloch ile birlikte geldiğini belirterek, “Ben Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye gelmeye karar verince, kardeşim de lisans eğitimi için Hitit Üniversitesi’ni tercih etti. Eğitim dili yüzde 100 İngilizce olan Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. sınıfta eğitim görüyor” dedi.

"Eğitim için gelen öğrencilerin çoğunluğunun Türk dizileri sayesinde Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini görüyoruz"

Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Toman da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hitit Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, bu artışta en önemli faktörlerden birinin Türk dizi sektörünün yurt dışındaki başarısı olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi’nde ilk dönemlerde 60-80 civarında olan uluslararası öğrenci sayısının, bu yıl bini geçtiğine işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Toman, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin son dönemde aktif dış politikası, kamu diplomasisi alanındaki başarısı dünyadaki konumunu giderek güçlendiriyor. Türk kamu diplomasisinin başarısında önemli bir diyalog ve kültürel tanıtım aracı olan dizi sektörü, ciddi rol oynuyor. Üniversitemize eğitim için gelen uluslararası öğrencilerin çoğunluğunun Türk dizileri sayesinde Türk halkını tanıma imkanı bulduğunu ve bu vesileyle lisans eğitimi için, Türkçe öğrenmek için Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Bu oldukça dikkat çeken bir düzeyde. Şu anda dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor.”

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