Din görevlileri ve hayırseverlerden İyilik Konutları için 366 bin liralık destek

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” temasıyla yürütülen İyilik Konutları projesine Ankara’nın Çankaya ilçesinde din görevlileri, müftülük personeli ve hayırseverler 366 bin liralık destekte bulundu.

Çankaya İlçe Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Ali Gülden, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık’ı ziyaret ederek bağış çekini verdi. Yaklaşık 1 ay önce 25 konut hedefiyle ilçe müftülüğü bünyesinde İyilik Konutları projesine destek için kampanya başlattıklarını ifade eden Gülden, “Kampanyamız, personelimiz, din görevlilerimiz ve hayırseverlerimiz tarafından çok büyük ilgi gördü. Çankaya halkı İyilik Konutları projesine büyük bir teveccüh gösterdi. 1 ay gibi kısa bir sürede 61 konut bedeli 366 bin TL bağış topladık. Elhamdülillah hedefimizin iki katından fazla bağış miktarına ulaşmış olduk. Hayırseverlerimiz bazıları birden fazla konut bedeliyle bağışta bulunurken, bazıları da aralarında parça parça topladıkları miktarlarla Suriyeli savaş mağduru ailelerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmak için gayret gösterdi. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah ilçe genelinde bu tür yardım kampanyalarımız devam edecek” diye konuştu.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayırda yarışan bir medeniyetin mensupları olarak dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardımına koşmaya gayret ettiklerini söyledi. Bugün Suriye’de savaş mağduru ailelerin çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini ve en önemli sorunlarının başında da barınma probleminin geldiğini ifade eden Açık, şunları kaydetti:

“Kardeşlerimizi sıcak bir yuvaya kavuşturmak için başlattığımız kampanyamız yurt içinde ve yurt dışında çok büyük ilgi gördü. Her kesimden insanımız Suriyeli kardeşlerimizi yaşadıkları zorluklardan bir nebze olsun kurtarabilmek için gayret gösteriyor. 4-6 yaş Kur’an kurslarımızdan tutun da 70 yaşındaki amcamıza, ninemize kadar halkın her kesimi kampanyamıza destek olmaya çalışıyor. Çankaya Müftülüğümüz de bu iyilik kervanına katıldı ve 61 konutluk bir destek sağladı. Katkı sunan tüm kardeşlerimizden, hayırseverlerimizden, çalışma arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Toplumumuzdaki bu yardımlaşma duygusu var olduğu sürece dünyanın dört bir yanına milletimizin yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Suriyeli kardeşlerimizde inşallah yapılan konutlarla daha rahat bir hayata adım atmış olacak.”