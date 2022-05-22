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"Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi" Esenler’de sanat severlerle buluştu

Esenler Belediyesi Sanat Evi’inde (ESEV) yapılan eserler “Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi’nde” sanat severlerle buluştu.

Genel 22.05.2022, 15:57
"Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi" Esenler’de sanat severlerle buluştu

Esenler Belediyesi Sanat Evi’inde (ESEV) yapılan eserler “Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi’nde” sanat severlerle buluştu.

Sergiye yoğun ilgi gösterilirken, iki öğrenci ise icazet aldı.

Esenler Belediyesi, Sanat Evi (ESEV) ebru ve resim atölyesi eğitmenleri ile kursiyerlerinin yaptıkları eserler, “Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi”nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye, İranlı sanatçı Bahman Razi Olyaei, kurs eğitmenleri, eserleri yapan öğrenciler ve bir çok sanat sever katıldı. Esenler Belediyesi Sanat Evi’nde (ESEV) ebru ve resim atölyesi eğitmenleri ile kursiyerlerinin yaptıkları eserler, "Dilfiruz Resim ve Ebru Sergisi"nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Sergiye katılan İranlı sanatçı Dr. Öğretim Üyesi Bahman Razi Olyaei, öğrencilerle birlikte eserleri tek tek inceledi. İstanbul’u ve baharı simgeleyen 55 eser yer alırken, burada bir araya gelen sanatsever ise keyifli dakikalar yaşadı. Sergi de üç kuşak sanatçı bir araya geldi. Sergide İstanbul’u ve baharı simgeleyen 55 eser yer alırken, ebru eğitmeni Merve Koç, öğrencileri Zeynep Yılmaz ve Nilgün Gök’e sekiz yıllık emeklerinin karşılığı olarak icazet takdim edildi. İcazet takdiminden sonra kurs eğitmenlerine öğrencileri tarafından çiçekler hediye edildi.

Resim eğitmeni Ebru Ebrar Yılmaz ”ESEV’de 2011 yılından beri ders veriyorum. Resim grubumuza pandemiden önce sergi düşünüyorduk. Bu güne nasip oldu. İsmimizin de dilfiruz olmasından dolayı bu güne uygun gördük. Dilfüruz gönüle ferahlık veren Farsça bir kelime. Çalışmalarımızı öğrencilerimiz yaparken büyük bir mutluluk ve sevinçle fırça darbesiyle olsa attık. Bende onlarla birlikte çalıştım. Birlikte emek verdik. Hepsinin emeği gayreti çok fazla. ESEV’in bize çok fazla desteği var. Bu imkanları sağladıkları için Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Ebru ve Merve hocamla 2017’den beri ders aldım. Nasip oldu onunla birlikte bir sergi hazırladık. Sergide hem resim hem ebru çalışmalarımız bulunmaktadır. Sergide 55 eser bulunuyor. Sergi bir hafta yakın süreçte açık tutulacak” dedi.

Kursta öğrenci olan ve eseri sergilenen Davut Şahan “ESEV’e bu yıl başladım. Birinci yılım olmakla beraber üç tane eser sergiledim. Esenler için çok büyük bir değer burası. İnsanların sanatsal ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yer. Ebru hocamız bizim için çok kıymetli. Umarım seneye de tekrar aynı kursta devam ederiz. Güzel bir sergi oldu geldiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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