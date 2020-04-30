“Dilekler Sizin Gibi Yıldızlara İhtiyaç Duyuyor”

Bugün, 29 Nisan 2020, Make-A-Wish'in kuruluşuna ilham veren dileğin hayata geçişinin 40. yıldönümü. Make a Wish o günden beri hayati tehlikesi olan hastalıklarla mücadele eden çocuklara yönelik uluslararası bir oluşum olarak hasta çocukların dileklerini hayata geçiriyor. Türkiye’de de Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish® Türkiye) 2000 yılından beri Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de CEO’luğunu Füsun Kuran’ın üstlendiği Bir Dilek Tut Derneği hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3– 18 yaş arası çocukların kalplerinde yaşattıkları dilekleri gerçekleştiriyor.

Hayata geçen dilekler çocukların hayata tutunmalarını motive ediyor

Araştırmalara göre, dileği yerine gelen çocukların yüzde 42’si arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kuruyor yüzde 72’sinin enerji seviyesi ve canlılığı artıyor, yüzde 64’sinin hayata tutunma arzusu artıyor ve yüzde 39’unun tedavi sebebiyle yaşadıkları fiziksel sıkıntılar azalıyor. Bu yüzden tedavi altındaki tüm çocukların dileklerinin yerine gelmesi çok kritik bir öneme sahip.

Make -A- Wish 29 Nisan’da 40. Yıl Kampanyası’nı hayata geçiriyor

Tüm dünyada 40 yıllık dilek serüveninin ardından Make-A-Wish, ışığın en karanlık ve en belirsiz zamanlarda bile parlayabileceğini defalarca kanıtladı. Make-A-Wish, eşi görülmemiş sayıda dilekle karşılaşılmasına rağmen çocuklara ve ailelerine dilek dilemek için umut vermeye kararlı. Bu nedenle de Make-A-Wish, her yıl Dünya Dilek Günü olarak kutlanan 29 Nisan'da, “Dileklerin sizin gibi yıldızlara ihtiyacı var” kampanyasını hayata geçiriyor. Bu yeni kampanya çocukların ve ailelerinin en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda onların dileklerine yardımcı olan sıradan insanların ve kurumsal sponsorların ortak yıldız gücüne vurgu yapıyor. Kampanya “Yıldızlar Bir Araya Gelince” stratejisinin ilk çıktısı olarak Make -A- Wish misyonunu hayata geçirmek için geçmiş, şimdi ve gelecekte, zaman, yetenek ve kaynaklarını bir araya getiren yıldızlara dikkat çekmeye çalışıyor.

Kamu spotunun müziklerine Coldplay destek verdi

Hem yeni kampanya hem de kapsamlı “When Stars Align” (Yıldızlar Bir Araya Gelince) stratejisi, kuruluşun gönüllü marka ajansı Team One ile ortaklaşa geliştirildi. Make-A-Wish, yepyeni kamu spotunun piyasaya sürülmesiyle, “Dilekler sizin gibi yıldızlara ihtiyaç duyuyor” kampanyasını başlattı. Kamu spotunda, ödüllü müzisyenler Coldplay'in “Yıldızlarla dolu Gökyüzü” adlı özel bir kaydının yanı sıra, oyuncu ve WWE® (Amerikalı profesyonel güreş eğlence şirketi) süperstarı John Cena’nın seslendirmesi yer alıyor. John Cena, şimdiye kadar en fazla dilek gerçekleştiren ünlü olarak derneğin dilek partnerleri arasında ayrı bir öneme sahip. Kamu spotunun kadrosunda şu anki dilek çocukları, dilek mezunları, gönüllülerin yanı sıra “dans eden doktor” olarak bilinen Orange County Çocuk Hastanesi'nde doktor asistanı olan Tony Adkins gibi topluluk destekçileri de yer alıyor. Oğlu Chris Greicius'un 29 Nisan 1980'de polis memuru olma isteği hayata geçirildiğinde Make-A-Wish'in kurulmasına ilham veren, Make-A-Wish kurucu ortağı Linda Pauling de ufak bir şekilde bile olsa kamu spotunda yer alıyor.

Pauling, “Yeni kamu spotu için hazırlanırken, 1980'deki kuruluşundan bu yana Make-A-Wish'de gerçekleşen büyümeyi düşünme şansım oldu” dedi ve ekledi: “Kurucu ortaklar olarak, Chris'in dileğini yerine getirdiğimizde gerçekten özel bir şeye ön ayak olduğumuzu biliyorduk, ancak o zamana kadar, bu dileğin, dünya genelinde kritik hastalığı olan yarım milyondan fazla çocuğa umut ve iyileşme fırsatı getirecek bir organizasyona yol açacağını asla tahmin edemezdik”.

Dilekler Sizin Gibi Yıldızlara İhtiyaç Duyar’ın özünü açıkça ve etkili bir şekilde anlatabilmek için 200'den fazla kişiden oluşan bir yapım ekibi çalıştı. Disney'in cömertliği sayesinde kamu spotu, New York, California'daki Golden Oak Ranch'teki sette gerçekleştirildi.

Yıldız şeklindeki rozetlerle kampanyaya dikkat çekilecek

Kamu spotu ve “Dilekler Sizin Gibi Yıldızlara İhtiyaç Duyuyor” kampanyası, kamuoyunun dilek gerçekleştirme ile ilişkilendirdiği Make-A-Wish yıldızı etrafında odaklanıyor. Derneğin logosundan esinlenen Make-A-Wish, ikonik yıldızın karanlıkta parlayan bir rozet şeklinde parlak, mavi bir versiyonunu yarattı. Yıldız şeklindeki rozet, herkesin dilek çocuklarının ve ailelerinin hayatında bir yıldız olabileceğinin bir işareti olarak tasarlandı. Ünlüler, influencerlar ve destekçiler zaten #WorldWishDay ve #WishesAreWaiting hashtag'leri ile sosyal medyadaki yıldız rozetlerini giymeye ve paylaşmaya başladı. Önümüzdeki yıl ve gelecek yıllar boyunca yıldız rozetlerini göstermek için farklı fırsatlar da olacak. İnsanlar Yıldız rozetlerini https://www.pintrill.com/pages/make-a-wish adresinden satın alabiliyor. Ayrıca, Facebook veya Instagram Hikayelerine dahil edilecek bir çıkartma olarak yıldız rozetinin dijital bir versiyonu da mevcut.



Her çocuk çocukluğunu yaşamayı hak ediyor

Make A-Wish Amerika başkanı ve CEO'su Richard K. Davis, “Dilekler Sizin Gibi Yıldızlara İhtiyaç Duyuyor” etrafımızdaki parlayan yıldızları harekete geçirecek olan mesajız olacak. Bu kişi ve kuruluşlar, en çok ihtiyaç duyan çocuklara, ailelere ve topluluklara umut getirme gücüne sahipler. Birlikte, Make-A-Wish'in son 40 yılda sayısız yaşamı dönüştürmesine yardımcı oldular, ancak her ihtiyaç sahibi çocuğun bir dileğin gücünü deneyimlemesinden önce yapılması gereken çok daha fazla iş var”dedi. Make-A-Wish International'ın başkanı ve CEO'su Luciano Manzo ise, “Make-A-Wish 40 yıllık geçmişimizde benzeri olmayan bir durumla karşı karşıya. Önümüzdeki 40 yılın, bir öncekinden bile daha etkili olmasını sağlamak için, Dilekler Sizin Gibi Yıldızlara İhtiyaç duyuyor” kampanyasını hayata geçiriyoruz. Böylece insanlara, dilek çocuklarının parlayan yıldızı olmaları için gerekli güce sahip olduklarını hatırlatacağız çünkü her çocuk çocukluğunu yaşamayı hak ediyor” dedi.

Make-A-Wish 40. Yıl etkinliklerine önümüzdeki 12 ay boyunca devam edecek. Bugünden itibaren bir yıl boyunca hem ulusal hem de sosyal medya medya platformlarında 40 yıllık dileklere ışık tutacak. Buna ek olarak, The Walt Disney Company, Macy's, GameStop, WWE, ABC Supply, Allegiant Air, American Airlines, American Freight, Avis, Brooks Brothers, Fairmont Otelleri, Frigo Cheese Heads, Keebler, Lokai, Marquis Spa'lar, NowMobile, Parti City, Petland, Southwest Havayolları, Subaru of America, Topgolf, Torchy Tacoları, Trusted Choice ve United Airlines dahil olmak üzere Make-A-Wish ile birlikte 40. yıldönümünde birçok Make-A-Wish ulusal sponsoru yer alacak.