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Dikili’ye tam donanımlı yeni bir devlet hastanesi yapılacak
İzmir’in Dikili ilçesinde, 70 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni bir devlet hastanesinin yapılacağı bildirildi.
Genel 15.01.2021, 15:48
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İzmir’in Dikili ilçesinde, 70 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni bir devlet hastanesinin yapılacağı bildirildi.
Dikili ilçesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir hastane yapılacağının müjdesi verildi. Hastanenin 70 yatak kapasiteli olacağı ifade edilirken, açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’dan geldi. Dağ, uzun yıllardır sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye’nin sağlık altyapısının dünya tarafından gıpta edilen ve takdir gören bir seviyeye çıktığını söyledi. Türkiye’nin her yanında ve hemen hemen tüm ilçelerde tam donanımlı hastanelerin bulunduğunu söyleyen Dağ, Dikili ilçesinde yapılacak hastane hakkında da bilgiler verdi.
Projelendirme ve ihale işlemleri tamamlandıAK Partili Dağ, "İzmir’de şu anda devam etmekte olan tam donanımlı bir şehir hastanesi projesi olarak Bayraklı Şehir Hastanesini de inşallah en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Bununla birlikte, bir süredir Dikili’de yaşayan hemşehrilerimiz tarafından, ilçeye bir hastane yapılması ihtiyacı tarafımıza iletiliyordu. Bu hususta da olumlu bir adım atıldı ve Dikili’de yeni bir hastane inşa edilmesi için Sağlık Bakanlığımızca projelendirme ve ihale işlemleri tamamlanmıştır. Bakırçay bölgesinde daha önce Bergama’da bulunan hastaneye bir ek bina yaparak oradaki kapasiteyi artırmış ve Kınık’ta yeni bir hastane inşa etmiştik. Şimdi de 15 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 20 bin metrekare alan üzerine; 70 yatak kapasitesine sahip, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri, poliklinikleri ve ekipmanıyla tam donanımlı bir hastaneyi inşallah en kısa süre içerisinde Dikili’mize kazandıracağız. İzmir’in ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. İzmir’de de sağlık altyapımızın ve teknik imkanlarımızın gücünü, yaşamakta olduğumuz pandemi sürecinde bir kez daha görmüş olduk” dedi.
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