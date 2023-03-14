Dikili Belediyesinde grev çanları

DİSK Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Dikili Belediyesinde Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) yetkilileri ile yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuç vermemesi üzerine grev sürecine girildiğini duyurdu.

DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube Yönetim Kurulu, Dikili Belediyesinde kadrolu işçiler ile sendikanın 42 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuç vermediğini açıkladı. Açıklamada, "Eğer toplu iş sözleşmesi masasında anlaşma sağlanamazsa, Dikili Belediyesi işçileri greve çıkacaktır" denildi.

Anlaşma sağlanamazsa işçiler greve çıkacak

Sendikanın açıklamasında, Dikili Belediyesi kadrolu işçileri ile DİSK Genel-İş İzmir 8 No’lu Şubenin 42 işçi için yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ekim ayında başladığı ve 27 Ocak’ta arabulucu uyuşmazlık raporunun tebliğ edilmesi ile birlikte yasal grev sürecine girildiği hatırlatıldı. Sendikanın, SODEMSEN yetkilileri ile sürdürdüğü toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşmaya varılamadığının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizler burada sadece ücret zammı mücadelesi değil, işçinin hak mücadelesini de sürdürüyoruz. Dikili halkına canla başla çalışarak hizmet ediyor, insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımız ile emeğimizin değerinin bilinmesini istiyoruz. Eriyen ücretlerimiz ve sosyal haklarımız talep ettiğimiz noktaya gelinceye dek aynı kararlılıkla ve inançla mücadelemize devam edeceğiz. Eğer toplu iş sözleşmesi masasında anlaşma sağlanamazsa, Dikili Belediyesi işçileri greve çıkacaktır."