banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Elazığ'da zincir marketler haftada 1 gün kapanabilir
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Acıdı işe aldı, hayatının şokunu yaşadı
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
Ruhani: 'Biden'ın gelişinden değil ama Trump'ın gidişinden memnunuz'
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak

’Dijital Miras’ kavramının önü açıldı

Denizli’de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için mahkemeye başvuran kişi, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ yönündeki karar üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İstinaf Mahkemesi, dijital hesap ve verilerin miras kabul edilmesine hükmetti.

Genel 16.12.2020, 10:59
2
’Dijital Miras’ kavramının önü açıldı

Denizli’de trafik kazasında ölen eşinin kapatılan dijital hesabına ulaşmak için mahkemeye başvuran kişi, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ yönündeki karar üzerine hukuk mücadelesi başlattı. İstinaf Mahkemesi, dijital hesap ve verilerin miras kabul edilmesine hükmetti.

Eşini bir süre önce trafik kazasında kaybeden M.T., Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesine avukatı Yusuf Enes Arslan tarafından verdiği dilekçede, eşine ait Apple marka cep telefonunun iCloud hesabındaki fotoğraf, video, ses kayıtları, medya dosyaları ile maillere ulaşmak için eşinin terekesinin tespitini, iCloud kimliğinin miras kabul edilerek, hesaba ulaşması için karar verilmesini talep etti. Mahkeme ise bu talebi "özel hayatın gizliliğini ihlal" diyerek reddetti.

Kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan M.T., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesine verdiği dilekçede "Eşim, 13 Temmuz 2019’da vefat etti. Geride mirasçı olarak ben ve çocuğumuz kaldı. Eşimin ölümü sonrası GSM hattı kapatıldı. Telefonundaki fotoğraf, video, ses kayıtları, dokümanlar, notlar, mailler iCloud hesabındaydı. Eşimin iCloud hesabına erişebilmek için şifresini bilmem gerekiyor. Bu hesap vasıtası ile kontrol edilen e-ticaret sitesi hesabı, e-hediye çekleri ve kuponları vardı. Apple firması mahkeme kararıyla erişim izni verileceğini bildirdi" ifadelerini kullandı.

Emsal karar oldu

Mahkeme eşi vefat eden M.T’nin talebini yerinde bularak, dosyayı yerel mahkemeye kararın yenilenmesi yönünde gönderdi. Düne kadar mülkiyet kavramının menkul ve gayrimenkul mülkiyeti ile bir kısım sınırlı ayni haklar etrafında şekillendiğinin belirtildiği kararda "Dijital mal varlığı inkar edilemez bir gerçeklik. Kripto paraların uluslararası ödemelerde kullanıldığı dijital sistemler var. Yine reklam gelirleri sağlayan sosyal medya hesaplarının gün geçtikçe arttığı, YouTube ve benzeri dijital platformlarda reklam geliri ve ücretli üyelik sistemi ile hizmet veren kanallar oluşturulduğu bir ortamda, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmamakta" denilerek dijital hesapların miras kalmasın yönünde emsal bir karara imza attı.

Dijital Miras kavramının önü açıldı

M.T. adına adli süreci takip eden avukat Yusuf Enes Arslan, kararın bir emsal teşkil edeceğini belirterek; "Video, fotoğraf, e-ticaret kullanıcı hesapları, alan adları, online oyun karakterleri, ücretli üyelikler, kripto para cüzdanları, reklam geliri elde edilen sosyal medya hesapları gibi bir çok dijital öge günümüzde maddi değer taşımaktadır. Bu nedenle dijital mal varlıklarının da murisin terekesinde yer alması gerekir. Bu yönüyle Bölge Adliye Mahkemesi oldukça önemli bir karara imza attı. Türkiye’de ilk olan bu kararla birlikte Dijital Miras kavramının önü açılmış oldu" dedi.

Dijital miras konusunda Türk Hukuku başta olmak üzere bütün dünyada bu tip teknolojik gelişmelere karşı yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu tapan Arslan, şöyle konuştu: "Özel hayatın gizliliği hakkı kişinin maddi ve manevi gelişimini koruyan bir hak olması sebebiyle önemlidir. Ancak bu vasfını yitirmiş bir hakkın olamayacağı, dolayısıyla da salt hayatını kaybetmiş kişilere yönelik dijital mal varlığına erişim elde edilmesi özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecektir.”
banner427
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11