Dijital medya uzmanından vatandaşlara uyarı

Dijital medya uzmanından, ülkemizde son günlerde artan dolandırıcılığa karşı vatandaşlara önemli uyarıda bulundu.

Türkiye’de son günlerde artan telefon, sosyal medya, bahis ve daha birçok dolandırıcılık yöntemleri vatandaşları olumsuz etkiliyor. Dijital medya uzmanı Ramazan Kaymaz, artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirerek önemli uyarıda bulundu. Uzman Kaymaz, “Hiçbir hakim, savcı, polis ve kamu görevlisi vatandaşı arayıp bir olaya karıştınız bu kadar bir ücret verin silelim demez öyle bir hakları yok” dedi.

“Nitelikli dolandırma suçu ivme kaydetmiş durumda”

Nitelikli dolandırma suçunun bir ivme kaydettiğini söyleyen Dijital Medya Uzmanı Ramazan Kaymaz: “Telefon dolandırıcılığı son günlerin sıkıntısı değil yaklaşık 5-6 yıldır telefon dolandırıcılığı adını verdiğimiz bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırma suçu bir ivme kaydetmiş durumda. Tabi bunun belli başlı nedenleri var döneme göre değişiyor. Dolandırıcıların bu işi yaparken yol ve yöntemleri birtakım değişiklikler arz edebiliyor dönemin koşularına göre onlarda kendilerini revize ederek yöntemlerini değiştirerek yollarına devam ediyorlar” dedi.

“Dolandırıcılığın artmasını ekonomik nedenlere bağlıyorum”

Dolandırıcılığın arttığını söyleyen Dijital Medya Uzmanı Kaymaz: “Son günlerde bu işin artmasını ben ekonomik nedenlere bağlıyorum kolay para kazanma umuduyla, vergisiz kazanç düşüncesiyle insanlar böyle bir yolla girebiliyorlar. Bu nitelikli dolandırıcılık suçunda belli başlı yöntemler var bu yöntemlerden en bilindiği kendisini savcı, polis veya kamu görevlisi olarak tanıtıp karşı taraftan rüşvet isteme yöntemiyle oluyor. Bir diğeri de kripto borsası üzerine konuşuyorlar karşı tarafla. Üçüncü yöntemde kişinin sosyal medya hesapları ele geçiriyorlar ve çekiliş kazandınız veya şu linke tıklarsanız hediye göndereceğiz diye akla hayale sığmayan vaatlerle dolandırılabiliyorlar. Bir takım internet sitelerinde jigolo olma vaatlerle insanların yine dolandırıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarı

Son olarak vatandaşlara uyarıda bulunan Dijital Medya Uzmanı Ramazan Kaymaz: “Vatandaşlara uyarım şu; bir kamu görevlisi, bir savcı veya bir polis hiçbir soruşturma dosyasından sizin adınızı silemez bu ihtimali bilen biri sizden para istiyorsa yalan söylüyordur bunu vatandaşımız aklından çıkarmaması gerekiyor hiçbir kamu görevlisi para karşılığında sizin veya yakınınızın dosyasını işlemden kaldıramaz” dedi.