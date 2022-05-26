“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”, Sırbistan’da düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE) yurt dışında organize ettiği çalıştayların altıncı adresi Belgrad olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle zincir toplantılar olarak organize edilen “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayları”nı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü birlikte düzenliyor.

Daha önce Brüksel, Budapeşte, Bükreş, Viyana ve Kazablanka olmak üzere beş kez yapılan çalıştayın altıncı adresi ise, Sırbistan’ın başkenti Belgrad olarak belirlendi.

28 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek çalıştaya bilim insanları ve medya profesyonelleri katkı verecek.

Uluslararası akademik paylaşımlar gerçekleştirilecek

“Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı”nın açış konuşmalarını RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve T.C. Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy yapacak.

Etkinlik, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın medya ve algı konulu sunumuyla başlayacak.

Çalıştay çerçevesinde düzenlenecek panelde dijital çağın medya okuryazarlığı tartışılacak. “Dijital Çağda Medya, Türk Dili ve Metaverse Etkisi” başlıklı oturumu RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu yönetecek.

Belgrad Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Mirjana Marınkovıc’in “Dijital Çağda Türkçe Öğrenmek” konulu sunumunu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Gökhan Yücel’in “Dijital Çağda Yeni İletişim Yolları” temalı konuşması takip edecek. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha YÜCEL’in “Dijital Çağda Sosyal Medyanın Gücü” başlıklı hitabının ardındansa Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut “Metaverse Etkisi” konuşmasıyla Çalıştaya katkı verecek.