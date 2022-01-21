Didim’deki 5 yıldızlı otelin kaçak yapılarının yıkımına yeniden başlandı

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı Didim Maril Otel’in kaçak yapılarının yıkım çalışmasına başlandı. Yıkım kapsamında otelin ana giriş ve hol ile daha önce havuz olarak kullanılan bölgesi yıkıldı.

Kaçak yapılardan dolayı Didim Belediyesince defalarca mühürlenen, iddiaya göre Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a saldırıya varan olayların yaşandığı Maril Resort Otel’deki kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmalarına bir kez daha başlandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde belediye ekipleri, yıkım ihalesini alan firmanın çalışanları otele geldi. Yıkım çalışması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otel çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yıkım çalışması yağışlı havaya rağmen başlatılırken, otelin ana giriş ve hol ile daha önce havuz olarak kullanılan bölgede yıkım çalışmaları gerçekleştirildi. Didim Belediye Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener de yıkım çalışması hazırlıklarını yerinden kontrol ederken, Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu otel yetkililerine ve otel avukatına bilgilendirme yaparak otelin boşaltılmasını sağladı. Didim Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet güçlerinin otel içerisinde ve çevresinde önlem almasının ardından çalışma başlattı. Yıkım çalışması esnasında otel yetkililerinin şikayetçi olmasından dolayı bölgeye savcı geldiği ve operatörlerin ifadesini aldığı ileri sürüldü. Operatörlerin ifadesinin alınmasının ardından yıkımın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Otelle ilgili olarak kaçak yapıların yıkılması sürecine değinen Didim Belediye Başkanı A Deniz Atabay, kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde mahkeme kararıyla işlem yapıldığını kaydederek, “Belediye olarak kanunsuz yapılara ve işletmelere göz yummayacağız. Belediye olarak yaptığımız her işi kanun ve onun ölçülerinde yapmaya devam edeceğiz” dedi.