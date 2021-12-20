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Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'da bir çocuğun elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin açıklama:

- "Yunus Emre Binen'in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir"

Genel 20.12.2021, 20:19
Dicle Elektrik'ten Diyarbakır'da bir çocuğun elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin açıklama:

DİYARBAKIR (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Diyarbakır'da bir çocuğun elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü iddialarına ilişkin, çocuğun hayatını kaybettiği tarih itibarıyla meskende herhangi bir kesintinin yapılmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde Özcan ve Meryem Binen çiftinin 2 yaşındaki oğulları, kronik astım hastası Yunus Emre Binen'in tedavi gördüğü hastanede 12 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından medyada yer alan haberler üzerine bazı hususların açıklanması zaruretinin doğduğu vurgulandı.

Binen çiftinin çocuklarıyla kiracı olarak oturdukları evde, daha önceki aboneliğin sonlanmasının ardından yeni bir abonelik başvurusunun yapılmadığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede ilk olarak 3 Haziran 2021 tarihinde abonelik devri yapılması için adrese ihbarname bırakıldığı fakat cevap alınamadığı belirtildi.

Buna rağmen söz konusu evde tüketimin devam ettiği, bunun üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yine adrese ikinci bir ihbarname bırakıldığı ve abonelik devri başvurusu yapılmaması halinde enerji verilemeyeceğinin ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mesken sakinleri tarafından herhangi bir başvuru yapılmaması üzerine 10 Aralık 2021 tarihinde meskene enerji kesmeye gidilmiş, ancak adreste kimse bulunamadığı için enerji kesilmemiştir. Bu çerçevede, Yunus Emre Binen'in vefat ettiği 12 Aralık 2021 itibarıyla meskende merkezden yapılmış herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Sayaç okuyucularımız 7 Aralık 2021, 11 Aralık 2021 ve 16 Aralık 2021 tarihlerinde 3 kez sayaç okumak için eve ziyarette bulunmuş, ancak adreste kimse bulunamadığından rutin sayaç okuma işlemi de yapılamamıştır."

Bu süreçte ilçe merkezinde devam eden altyapı çalışmaları çerçevesinde sayaçların direk üzerine alınması projesi kapsamında, söz konusu bu evin de sayacının dışarı alınmasının planlandığı, bu çerçevede eve ulaşacak kabloların hazırlandığı ifade edilen açıklamada, 29 Kasım 2021, 30 Kasım 2021 ve 1 Aralık 2021 tarihlerinde üst üste yapılan ziyaretlerde evde kimsenin bulunmaması nedeniyle bu işlemin de gerçekleştirilemediği bildirildi.

"Evde kimse bulunamamasından dolayı yeni kabloların bağlanamamasına ve bu yüzden meskenin kapısına kadar getirilen enerjinin meskene verilememesine rağmen, takip eden 2 haftadan uzun bir süre boyunca Özcan Binen’den tarafımıza hiçbir başvuru olmamıştır." bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En nihayetinde, 17 Aralık 2021 tarihinde eşi Meryem Binen tarafından abonelik devri başvurusu yapılmasının ardından, 18 Aralık 2021 günü yeni abonelik başlatılmış, kablo bağlantısı yapılmış ve enerji verilmiştir. Bütün bu veriler ışığında, evladımız Yunus Emre Binen'in talihsiz ölümüne şirketimizin herhangi bir uygulamasının veya ihmalinin sebep olduğu sonucunu çıkarmak, insaf ölçütlerinin ötesindedir."

Açıklamada, hayatını kaybeden Yunus Emre Binen'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

#Dicle elektrik #Diyarbakır #silvan
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