DHMİ’den İstanbul Havalimanı’nda açıklaması

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), karla mücadelenin aralıksız devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda bugün planlanan 591 uçuştan 522’sinin aksama yaşanmadan gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul’da başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, planlanan uçuşların sorunsuz gerçekleştirilmesi için İstanbul Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda çok sayıda personel ve kar küreme aracı vasıtasıyla karla mücadele ediliyor. Ekipler planlanan uçuşların sorunsuz gerçekleşmesi için pist ve taksi yollarını açık tutarken, DHMİ Genel Müdürlüğü bugün saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndan planlanan 591 uçuştan 522’si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleştirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ)’nün resmi sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, “12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı’ndan planlanan 591 uçuştan 522’si alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleşmiştir. Hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda, yine yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edilecektir. Yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili havayolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz” denildi.

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