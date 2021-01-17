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DHMİ’den havalimanlarında 700 personelle karla mücadele

Devlet Havalimanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle havalimanlarındaki operasyonların sorunsuz sürdürülmesi için 394 araç ve 700 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Genel 17.01.2021, 17:14
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DHMİ’den havalimanlarında 700 personelle karla mücadele

Devlet Havalimanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle havalimanlarındaki operasyonların sorunsuz sürdürülmesi için 394 araç ve 700 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

Uzun süren kuraklığın ardından yurt genelinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Devlet Havalimanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havalimanlarındaki uçuş trafiğinde aksama yaşanmaması için bir dizi tedbir aldı. DHMİ bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı 7/24 hazır bekliyor. Bu konuda tüm tedbirleri alan DHMİ bünyesinde ileri teknoloji ürünü 394 araç ve 700 personel bulunuyor. Havacılık faaliyetlerinin aksamaması için ekipler, gerektiğinde hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından işletilen 49 havalimanında yürütülen karla mücadele hizmetleri, ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) mevzuatlarına uygun bir şekilde gerekli şartlar sağlanarak yapılıyor.

Erteleme ve iptaller asgari düzeye indiriliyor

Kış mevsiminin yağışlı geçtiği ve sıcaklıkların sıklıkla sıfır derecenin altına düştüğü havalimanlarında uçuş operasyonlarının büyük bölümünü karla ve buzlanmayla mücadele faaliyetleri oluşturuyor. Havalimanlarında yoğun kış şartlarında uçakların güvenli iniş-kalkış yapabilmesi, uçuş faaliyetlerinin azalmasının ya da tamamen durmasının önüne geçilebilmesi ve havacılık faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla PAT sahalarının kardan ve buzdan temizlenmesi gerekiyor. DHMİ tarafından yapılan çalışmalarla kar ve buzlanmadan dolayı uçak seferlerinde ertelemeler ve iptaller önlenirken, bu yolcuların mağdur olmasını önlediği gibi havalimanı işletmecileri ve havayolu şirketlerini de ciddi bir kayıptan kurtarıyor.

DHMİ bünyesinde yürütülen karla mücadele hizmetlerinde ileri teknoloji ürünü araçlar ve ekipman kullanılıyor. Çalışmalar, 57 adet çekerli tip kombine kar mücadele aracı, 88 adet kompakt tip kombine kar mücadele aracı, 49 adet kar püskürtme aracı, 17 adet uçak ve köprü altı kar mücadele aracı, 38 adet kar küreme ve de-icing sıvı serpme aracı, 131 adet pist frenleme ölçüm cihazı/aracı ile yürütülüyor.

Uçaklar için bin 500 ton buz çözücü de-icing sıvısı stoklandı

Bunlara ilave olarak 14 adet kar küreme aracı, tüm bu araçlarda ihtiyaç duyulabilecek olan yeterli stok seviyesinde yedek malzeme, PAT sahalarında buz oluşumunun önlenmesi veya oluşan buzun çözülmesinde kullanılacak olan bin 500 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile birlikte yaklaşık 700 personel, kar mücadele hizmetlerinde görev yapmak üzere hazır bulunuyor.
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