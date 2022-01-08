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DHMİ’den Erhan Usta’nın iddialarına yalanlama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın Atatürk Havalimanı’nın işletmesini ihalesiz kiralama yoluyla elden çıkarmak istediğini iddialarını yalanladı. Açıklamada, Atatürk Havalimanı’nın işletme süresinin 500 milyon dolar karşılığında 20 yıl uzatılması doğrusunda Yüksek Planlama Teşkilatına (YPK) yapılan herhangi bir teklif söz konusu olmadığı belirtildi.

Genel 08.01.2022, 14:59
DHMİ’den Erhan Usta’nın iddialarına yalanlama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın Atatürk Havalimanı’nın işletmesini ihalesiz kiralama yoluyla elden çıkarmak istediğini iddialarını yalanladı. Açıklamada, Atatürk Havalimanı’nın işletme süresinin 500 milyon dolar karşılığında 20 yıl uzatılması doğrusunda Yüksek Planlama Teşkilatına (YPK) yapılan herhangi bir teklif söz konusu olmadığı belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın Atatürk Havalimanı’nın işletmesini ihalesiz kiralama yoluyla elden çıkarmak istediğini iddialarını yalanladı. DHMİ tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "7 Ocak 2021 tarihli Cumhuriyet gazetesinde; İyi Parti Vekili Erhan Usta’nın doğru olmayan sözleri alıntılanarak gerçek dışı haber yapılmıştır. 16.05.1997 tarihinde ihale edilen 20 milyon yolcu/yıl kapasiteli Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otoparkı projesi ilave tesisler dahil 397 milyon 793 bin 500 ABD Doları yatırım maliyeti karşılığında; TAV Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. tarafından 4 yıl 10 ay 15 gün süre ile işletilerek 02.07.2005 tarihinde kuruluşumuza devredilmiştir. Bunun dışında, 3 yıl 8 ay 20 gün olan mevcut işletme süresinin, 500 milyon dolar bedel karşılığında 20 yıl uzatılması doğrultusunda YPK’ya yapılan herhangi bir teklif söz konusu değildir" denildi.

Açıklamanın devamında, "Atatürk Havalimanında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapımı ve işletimi gerçekleştirilen Dış Hatlar Terminal Binası ve Katlı Otopark ile birlikte, İç Hatlar Terminal Binası ve Genel Havacılık Terminali, 5335 sayılı Kanunun 33. Maddesi kapsamında yapılan ihale çerçevesinde 03.07.2005 tarihi itibariyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’ye 15,5 yıl süre ile (KDV dahil) 3 milyar 740 bin dolar bedel karşılığında kiralanmak suretiyle işletme hakkı devredilmiştir. 45 Milyon yolcu/yıl kapasiteli İç ve Dış Hatlar Terminal Binasının işletim süresi İstanbul Havalimanının 07.04.2019 tarihinde tam kapasite ile faaliyete geçmesiyle birlikte ticari yolcu taşımacılığına kapatılmış olup bu nedenle Atatürk Havalimanına ait kira sözleşmesi bu tarihten geçerli olmak üzere sonlandırılmıştır.

İstanbul Havalimanı’nın hizmete açılması ile birlikte 10 milyar 247 milyon euro yatırım bedeli ve işletme süresince idareye ödenecek 22 milyon 152 milyon euro + KDV kira bedeli ile toplamda 32 milyar 399 milyon euro havacılık sektörümüze kazandırılmıştır. Böylelikle Atatürk Havalimanında yıllık 165 milyon 55 bin 383 dolar olarak verilen bir imtiyaz; yatırım bedeli yanında yıllık kira 1 milyar 45 milyon euro’ya çıkarılmak suretiyle Devletimizin elde ettiği kar sadece kirada yaklaşık 7 katına çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

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