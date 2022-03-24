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DHMİ’de Başmüfettişler ve Müfettiş Yardımcıları Teftiş Semineri başladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Teftiş Semineri, Protokol Kuralları eğitimiyle başladı.

Genel 24.03.2022, 10:36
DHMİ’de Başmüfettişler ve Müfettiş Yardımcıları Teftiş Semineri başladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ)Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Teftiş Semineri, Protokol Kuralları eğitimiyle başladı.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Teftiş Semineri, Protokol Kuralları eğitimiyle başladı. Yarışma sınavını kazanarak ataması yapılan müfettiş yardımcılarının kuruma uyum sürecinin hızlandırılması, teftiş hizmetlerinin yeni bilgiler ışığında güncellenmesi ve yenilenmesi amacıyla düzenlenen seminerin açılış törenine , DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ateş, Genel Müdür Yardımcılarımız Erhan Ümit Ekinci ve Enes Çakmak ile daire başkanları katıldı.

“DHMİ Teftiş Kurulu bugün itibarıyla 1 Başkan ve 25 müfettişle görev yapıyor”

Seminerin açılış konuşmasını yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin denetimin önemini vurgulayarak, kuruluşlarındaki özel amaçlarının, çalışma yöntemlerinin ve görev alanlarının farklı olmasına rağmen, bütün denetim kuruluşlarının özde aynı amaca hizmet ettiklerini ifade etti. Bu amacın her türlü kamu kaynağının en iyi biçimde toplanması ve en rasyonel biçimde kullanılmasını sağlayarak, topluma daha iyi hizmet götürülmesi olduğunu, denetimin de bu sürecin içinde yer aldığını belirten Keskin, “1980’li yıllarda kurulan DHMİ Teftiş Kuruluna, daha kurumsal yapıya kavuşturulması için 2019’da yapılan yarışma sınavıyla 7 müfettiş yardımcısı, 2021 yılında yapılan yarışma sınavıyla da 5 müfettiş yardımcısı atandı. Naklen atama yoluyla da 4 müfettişin katılımıyla, DHMİ Teftiş Kurulu bugün itibarıyla 1 Başkan ve 25 müfettişle görev yapıyor ”dedi.

Teftiş Kurulu’nda güçlü yapı vurgusu

Keskin, göreve başladığı 2019 yılından bugüne 16 müfettişin katılımıyla DHMİ Teftiş Kurulunun daha fonksiyonel ve güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu belirterek, “İdarede ihtiyaç duyulan teknik eğitimli müfettiş yardımcısı istihdam edebilmek için Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde gerekli değişikler gerçekleştirilerek bu yıl DHMİ tarihinde ilk defa sınavla elektronik mühendisi, makine mühendisi ve inşaat mühendisi ataması yapıldı. Ayrıca, daha önce sadece 3 memurla hizmet veren Teftiş Kurulu Büro Şefliği, Teftiş Kurulu Büro Müdürlüğüne dönüştürülerek, bugün itibarıyla 1 müdür vekili, 1 şef ve 5 memur ile faaliyetlerini sürdürüyor ”şeklinde konuştu.

Teftişte esas amacın, denetlenen ünitenin gelecekte daha mükemmel sonuçlar elde etmesine yönelik çözüm önerileri getirmek olduğunu ifade eden Keskin, “DHMİ Genel Müdürlüğü müfettişleri bu esastan hareketle etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemi öngörmeli; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemi yeni yönetim anlayışına uygun değil” dedi.

Ödüllendirmenin denetimdeki önemine de vurgu yapan Keskin, ödüllendirmenin önündeki engellerin kaldırılmasında Teftiş Kuruluna önemli bir görev düştüğünü ifade etti. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in ardından konuşma yapan Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN de teftişte cezalandırma yerine rehberlik yapılmasının önemine vurgu yaparak teftişteki üslup ve yöntemin performansa etkisini belirtti.

5 gün sürecek Teftiş Semineri, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından verilecek Hukukun Temel Kavramları, İdare Hukuku, Kamu Personel Yönetimi ve Rapor Yazma Teknikleri eğitimi ile devam edecek.

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