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DHMİ Şubat ayı yolcu rakamlarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Türkiye’de 9 milyonu aşkın yolcu havalimanlarını kullanırken, 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı.

Genel 08.03.2022, 11:56
DHMİ Şubat ayı yolcu rakamlarını açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı Şubat verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında Türkiye’de 9 milyonu aşkın yolcu havalimanlarını kullanırken, 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2022 yılının Şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, söz konusu ay içerisinde tüm havalimanlarından iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 51 bin 021, dış hatlarda 32 bin 401’e ulaşırken üst geçişler ile birlikte toplam 105 bin 990 uçak trafiği yaşandı. 2022 yılı Şubat ayında hizmet verilen uçak trafiği 2021 yılının aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 11,7, dış hat uçak trafiğinde yüzde 91,4 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 41,3 artış gerçekleşti. Ayrıca 2019 yılı Şubat ayı uçak trafiğinin yüzde 81’ine ulaşıldı. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise bin 822 uçak trafiği oldu.

Dış hat yolcu sayısında artış var

Pandemi süresince azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Şubat ayında, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine yaklaştı. Verilere göre havalimanlarını kullanan toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2022 yılı Şubat ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 73’üne ulaşıldı. Söz konusu ayda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 222 bin 997, dış hat yolcu trafiği 4 milyon 157 bin 077 oldu. Bu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 9 milyon 392 bin 145 yolcuya hizmet verildi.

Kargo trafiği arttı

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiğinde ise şubat ayında iç hatlarda 51 bin 670 ton, dış hatlarda 183 bin 911 ton, toplamda ise 235 bin 581 ton oldu. 2022 yılı Şubat ayında hizmet verilen yük trafiği 2021 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yük trafiğinde yüzde 34,9, dış hat yük trafiğinde yüzde 24,5 ve toplam yük trafiğinde yüzde 26,6 artış gerçekleşti. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda ise Şubat ayında iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 6 bin 907, dış hatlarda 19 bin 297 olmak üzere toplam 26 bin 204 trafik yaşandı. Yolcu sayısında ise söz konusu ayda iç hatlarda 963 bin 361, dış hatlarda 2 milyon 595 bin 740 olmak üzere toplamda 3 milyon 559 bin 101 yolcuya hizmet verildi.

Ocak ve Şubat ayında yolcu sayısı 18 milyonu geçti

İki aylık (ocak-şubat) dönemde ise, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 101 bin 376, dış hatlarda 68 bin 084 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 218 bin 091 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 248.161, dış hat yolcu trafiğinin 8 milyon 398 bin 689 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 18 milyon 673 bin 015 yolcuya hizmet verildi. İstanbul Havalimanı’nda iki aylık sürede, iç hatlarda 13 bin 651, dış hatlarda 39 bin 012 olmak üzere toplamda 52 bin 663 uçağa hizmet verilirken, iç ve dış hat olmak üzere toplamda 7 milyon 044 bin 318 yolcu havalimanını kullandı.

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