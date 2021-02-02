DHMİ Havacılık Akademisi salgın sürecinde de faaliyetlerini sürdürüyor

Türk havacılık sektörüne hizmet eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Havacılık Akademisi, pandemi sürecinde de faaliyetlerini aksatmadan sürdürdü.

2017 yılında yeni eğitim vizyonu ile yapılanan DHMİ Havacılık Akademisi, eğitim ve hizmet kalitesi bakımından, üyesi olduğu ICAO ve EUROCONTROL kriterlerine göre verdiği kaliteli eğitimle takdir topluyor. Akademinin kuruluşundan bugüne, 98 bin 452 kursiyer yüz yüze ve online eğitim görerek sertifika aldı.

Köklü kurumsal eğitim geleneğinden aldığı güçle geleceğe yürüyen akademi, yeni vizyonunun gerektirdiği uygulamaları süratle hayata geçiriyor. Bu anlayışın bir gereği olarak eğitimlerin kesintisiz devam etmesi, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve gelişen eğitim teknolojilerinin takip edilerek sistemlere entegre edilebilmesi amacıyla Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde Uzaktan Eğitim Müdürlüğü kuruldu. Uzaktan eğitim yönetim sistemi alt yapısını kendi imkanlarıyla kısa sürede kuran DHMİ, Eğitim Yönetim Sistemini (https://uzaktanegitim.dhmi.gov.tr) kendi personeli ile havacılık sektörünün kullanımına sundu. DHMİ ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, “Eğitim Her Yerde” sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan “Uzaktan Eğitim Kapısı” platformunu en çok kullanan kuruluşlardan oldu.

Pandemi döneminde online eğitim

Covid-19 salgınının başlangıcından itibaren tüm havalimanlarında etkili önlemler alan DHMİ, eğitim faaliyetlerinde de aynı hassasiyeti gösterdi. Pandemi döneminde gerekli teknolojik altyapıyla süratle donatılan akademide eğitimler, "Uzaktan Eğitim Platformu" üzerinden verilmeye başlandı. Bugüne kadar havacılığın 23 farklı konusunda, 853 kursiyere online ve video tabanlı olarak eğitim verilirken, eğitimlere aynı sistem üzerinden devam ediliyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından alanında ilk yetkili eğitim kuruluşu sertifikasına sahip olan DHMİ Havacılık Akademisi, önceki yıllarda eğitim hizmeti alırken bu yönde de kendi yapılanmasını tamamlayarak yaklaşık 25 milyon lira tasarruf sağladı. DHMİ Havacılık Akademisi eğitim alt yapısı, güçlü kadro ve uzaktan eğitim yönetim sistemi ve fiziki imkanlarıyla havacılık sektörüne hizmet etmeye devam ediyor.