DHMİ, 88. yaşını kutluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) 88. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, “Sivil havacılığımızı dünyanın zirvesine taşıma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz” dedi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 88’inci yılını kutluyor. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, elde edilen başarılara dikkat çekerek, geleceğe ilişkin kurumun hedeflerini paylaştı.

“Sivil havacılığımızı dünyanın zirvesine taşıma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz”

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin paylaştığı mesajda kurumun hedeflerine kararlılıkla ilerlediğine dikkat çekerek, “Bugün, proje, yatırım ve hizmetleriyle havacılığımızı dünyanın gıpta ettiği bir seviyeye taşıyan DHMİ ’nin 88. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kutlu olsun! Devlet Hava Meydanları İşletmesi olarak, sivil havacılığımızı dünyanın zirvesine taşıma hedefimize her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Dünyanın en önemli havacılık projelerini hayata geçirirken, geleceğe güvenli bakmamızı sağlayan yeni projeler tasarlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların temelinde uluslararası standartlarda, kaliteli, güvenli, konforlu, insana ve çevreye duyarlı kısacası “yolcu dostu” hizmet anlayışı bulunmaktadır. Geleceğe yürüyüşümüz 88 yıllık köklü tarihimizin rehberliğinde fedakâr mesai arkadaşlarımızın kararlılığıyla devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Aldığımız önlemler sayesinde, süreç çok etkin bir şekilde yönetildi”

Pandemi sürecinde DHMİ’nin etkin önlemler aldığını belirten Keskin, “Bilindiği gibi tüm dünyayı olumsuz etkileyen bir salgın dönemini yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte Korona virüs (Covid-19) salgınının olumsuz etkileri tüm dünyada havacılık sektöründe durgunluğa sebep oldu. Bakanlığımızın öncülüğünde kuruluşumuz tarafından hayata geçirilen yenilikçi uygulamalar sayesinde Türk havacılığı bu dönemde başarılı bir sınav verdi. Aldığımız önlemler sayesinde, süreç çok etkin bir şekilde yönetildi. Dünya havacılık otoritelerinin raporlarına da yansıyan bu başarı, milletçe göğsümüzü kabarttı. Pandemi nedeniyle tüm dünyada uçak seferlerinin kısıtlanmasına rağmen 2021’in dört aylık döneminde, Türk hava sahasından ortalama her 27 saniyede bir uçak geçti. Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü günden, 15 Nisan 2021 tarihine kadar havalimanlarında yaklaşık 73 milyon yolcuya hizmet verildi. Türk havacılığını dünyada zirveye taşıyan İstanbul Havalimanı ise birçok dünya devini geride bırakarak, yolcu, iniş kalkış yapan uçak sayısı ve yük trafiğinde Avrupa birincisi oldu” dedi.

Anadolu’daki havalimanlarına projeler sürüyor

Anadolu’daki havalimanlarında devam eden projelere ilişkin de bilgiler aktaran Hüseyin Keskin, “Hava Trafik Kontrol Merkezimiz de Avrupa’nın önde gelen Hava Trafik Kontrol Merkezleri arasında bayrağımızı en iyi şekilde temsil ederek birinci sırada yer aldı. Olumsuz pandemi koşullarına rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Yeni normal düzene geçmeye hazırlanan ülkemizde, havalimanlarımızdaki inşaat, tamirat ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Malatya ve Kayseri havalimanlarımızı geleceğe taşıyacak yeni terminal binalarının temelini attık. Kayseri Havalimanı, projenin tamamlanmasıyla birlikte yılda 8 milyon yolcuya hizmet verecek. Malatya Havalimanımız’da da yıllık yolcu kapasitesini 1 milyon 200 bin yolcudan 2 milyon 500 bin yolcuya çıkaracağız. Bölgeyi yeni bir havacılık merkezi haline getirecek Çukurova Havalimanı’nda da alt ve üst yapı inşaat çalışmaları titizlikle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“İlk yerli ve milli gözetim radarı projesinde sona yaklaşıldı”

Yerli ve milli gözetim radarında sona yaklaşıldığını kaydeden Keskin, “Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk Hava Sahasını ve ülkemizi ağ gibi saran, her türlü ileri teknoloji ile donatılmış havalimanlarını dünyanın gıpta ettiği üstün bir başarıyla yönetiyoruz. Bunu yaparken DHMİ olarak milli ve yerli projeleri önemsiyor ve tüm çalışmalarımızda bu düsturla hareket ediyoruz. Kuruluşumuz ve TÜBİTAK tarafından ortak yürütülen ilk yerli ve milli gözetim radarı projesinde sona yaklaşıldı. Gaziantep Havalimanı’nda yürütülen saha kabul çalışmaları tamamlandı. Sistem, devam eden süreklilik testlerinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek. MGR daha önceden yurt dışından ithal edilen radar sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetle tamamen yerli imkânlarla geliştirilerek bu alanda yurtdışındaki firmalara milyonlarca dolar ödenmesinin önüne geçti” diye konuştu.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sözlerini, “Gelinen noktada DHMİ tüm sivil havacılık otoritelerinin övgüyle bahsettiği bir dünya markası. Elde ettiğimiz uluslararası düzeydeki büyük başarıları asla yeterli görmeyip, eserlerimizle, her alanda ödüllerle taçlandırdığımız başarılarımızla, ülkemizin gururu olmaya devam edeceğiz. Çok daha fazla çalışıp çok daha fazla çaba sarf edeceğiz” şeklinde sürdürdü.